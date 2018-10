Jaki: Toczymy walkę dobra ze złem. Odbijemy Warszawę mafii

Jaki powiedział do zgromadzonych warszawiaków w Parku Praskim, że nie są tutaj dla niego, ale dlatego, że kochają swoje miasto. – Warszawa należała do najodważniejszych miast w Polsce. Warszawiacy, którzy podczas Powstania Warszawskiego mogli podjąć decyzję, zostajemy w domu, będziemy pilnowali, żeby tylko nam się nic nie stało, ale nie, masowo chwycili za broń. A wiecie państwo dlaczego masowo chwycili za broń? Dlatego, że kochali Warszawę, ale też dlatego, że zawsze chcieli stanąć w obronie bliźnich. Zawsze chcieli stanąć w obronie drugiego człowieka. My dzisiaj stoimy przed podobnym wyborem. Chcemy wyrzucić układ Platformy Obywatelskiej na śmietnik – mówił.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy mówił też o tym, że wszystkie rządy PO kończyły się w stolicy aferami. – My będziemy sędziami. Czy Warszawa doprowadzi do tego, że będzie zbrodnia bez kary. Platforma Obywatelska musi wreszcie dostać karę za to, co zrobiła – dodawał.