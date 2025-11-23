Incydent na torach w Koszalinie. Jest komunikat policji

Maszynista jednego z pociągów zwrócił uwagę na leżący przy torach, nieznany element, w pobliżu ul. Kwiatkowskiego w Koszalinie. Powiadomił służby. Komenda Miejska Policji w Koszalinie przekazała, że po sprawdzeniu okazało się, iż jest to przewód światłowodowy. Zdarzenie nie wpłynęło na kursowanie pociągów.

– Około godziny 13.30 na wysokości ul. Kwiatkowskiego, na stacji Politechnika, maszynista zauważył przewód koloru pomarańczowego i zadzwonił na numer alarmowy – przekazała asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli teren. – Na chwilę obecną mamy potwierdzenie, że jest to przewód światłowodu, który jest przygotowany do zainstalowania. Ruch pociągów odbywał się normalnie i nie ma żadnych opóźnień – dodała asp. Sreberska.

Zdarzenie to wzbudziło niepokój i szybką reakcję za względu na akty sabotażu, do których doszło tydzień temu na południowych wschodzie Polski.

Sabotaż na kolei. Sprawcy zbiegli z Polski

W dniach 15-17 listopada na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W okolicach Puław uszkodzona linia trakcji doprowadziła do wybicia szyb w jednym z wagonów. Pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować.

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek (18 listopada) w Sejmie, że za sabotażem na torach stoi dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskim wywiadem. Jeden z podejrzanych to obywatel Ukrainy skazany przez sąd we Lwowie za akty dywersji. Drugi to mieszkaniec Donbasu, pracownik miejscowej prokuratury.

Ponieważ sprawcy tuż po zamachu uciekli na Białoruś, opuszczając terytorium Polski przez przejście graniczne w Terespolu, w czwartek (20 listopada) MSZ przekazało białoruskiemu charge d'affaires notę dyplomatyczną w sprawie wydania Polsce podejrzanych. Prokuratura postawiła im zarzuty przeprowadzenia aktu dywersji o charakterze terrorystycznym. Grozi im dożywocie.

