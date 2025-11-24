"Nie wierzyłem własnym oczom". Tusk o wpisie Jad Waszem na temat Polski

Izraelski Instytut Jad Waszem napisał w niedzielę na platformie X, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności".

"23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida" – napisał instytut.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, oznaczając konto Jad Waszem, stwierdził w serwisie X: "Proszę doprecyzujcie, że była to Polska pod »niemiecką okupacją«".

twitter

Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wpis zawiera nieprawdę i że to okupujące Polskę nazistowskie Niemcy wprowadziły te haniebne zasady. "Polacy, najechani przez III Rzeszę i Rosję Sowiecką, pomagali Żydom, za co karano ich śmiercią lub przymusową pracą. Post musi zostać sprostowany!" – dodał.

twitter

Tusk: Nie wierzyłem własnym oczom, to kompromitacja

Do sprawy odniósł się w poniedziałek premier Donald Tusk. – Kiedy przeczytałem informację z tym tekstem, nie wierzyłem własnym oczom. Jad Waszem to przecież bardzo poważna instytucja. Akurat Żydzi i ta instytucja nie mają żadnej potrzeby, żeby zniekształcać historię, bo ona jest oczywista – powiedział.

Jego zdaniem wpis instytutu "wygląda nawet nie na błąd, tylko jakąś złą wolę kogoś, kto zredagował ten tekst, bo jest tak wbrew historii, tak kłamliwy, że czasami rzeczywiście ręce opadają".

Premier zwrócił uwagę, że reakcja ministrów Sikorskiego i Kosiniaka-Kamysza była "natychmiastowa". Wyraził jednocześnie przekonanie, że "w Izraelu wszyscy wiedzą, że to Niemcy, naziści, Hitler, gubernator Frank odpowiadają za to, co działo się w Polsce w latach 1939-1945, za zbrodnie przeciwko polskim obywatelom, Żydom mieszkającym w Polsce".

– Mam nadzieję, że ta kompromitacja Jad Waszem w tym konkretnym przypadku obudzi uwagę i sumienie i że nie będą więcej takich głupot robić – podkreślił szef rządu.

Skandaliczny wpis izraelskiego instytutu Jad Waszem o Polsce

Po tym, jak sprawa stała się głośna, instytut zamieścił kolejny wpis o treści: "Tak jak zauważyło wielu użytkowników, i co było napisane w podlinkowanym artykule, zostało to zrobione na rozkaz władz niemieckich".

twitter

Jad Waszem (Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu) to placówka poświęcona żydowskim ofiarom Holokaustu, założona w 1953 r. w Jerozolimie na mocy ustawy przyjętej przez izraelski parlament, Kneset. Instytut mieści się na Wzgórzu Herzla. Termin "Jad Waszem" oznacza "miejsce i imię" (lub "pomnik i imię") i zaczerpnięty jest z księgi Izajasza (Iz 56, 5).

Czytaj też:

Ilu Polaków zamordowano za ratowanie Żydów?