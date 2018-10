PKW podała frekwencję wyborczą na godz. 12

Do godziny 12. w całej Polsce wydano 4 677 037 kart do głosowania, a to stanowiło 15,62 procenta z 29 935 205 osób uprawnionych do głosowania. Szef PKW Wojciech Hermeliński zaznaczył jednak, że dane PKW otrzymała od 25 397 z 25 417 obwodowych komisji wyborczych, dane z 20 komisji do centrali nie dotarły.

Frekwencja wyborcza na godz. 12:

województwo dolnośląskie - 13,24 proc.,

woj. kujawsko-pomorskie - 15,38 proc.,

woj. lubelskie - 16,9 proc.,

woj. lubuskie - 13,46 proc.,

woj. łódzkie - 15,78 proc.,

woj. małopolskie - 17,27 proc.,

woj. mazowieckie - 16,86 proc.,

woj. opolskie - 13,84 proc.,

woj. podkarpackie - 17,18 proc.,

woj. podlaskie - 18,43 proc.,

woj. pomorskie - 15,28 proc.,

woj. śląskie - 14,32 proc.,

woj. świętokrzyskie - 16 proc.,

woj. warmińsko-mazurskie - 16,81 proc.

woj. wielkopolskie 14,41 proc.,

woj. zachodniopomorskie - 14,41 proc.

Białystok - 16,25 proc.,

Bydgoszcz - 14,97 proc.,

Gdańsk - 13,08 proc.,

Gorzów Wielkopolski - 12,88 proc.,

Katowice - 12,93 proc.,

Kielce - 14,64 proc.,

Kraków - 14,6 proc.,

Lublin - 16,21 proc.,

Łódź - 15,89 proc.,

Olsztyn - 16,1 proc.

Opole - 14,03 proc.,

Poznań - 13,98 proc.,

Rzeszów - 15,75 proc.,

Szczecin - 14,61 proc.,

Toruń - 15,33 proc.,

Warszawa - 17,01 proc.,

Wrocław - 12,71 proc.,

Zielona Góra - 16,09 proc.

PKW poinformowała również, że w porównaniu do ostatnich informacji z godz. 10, liczba zdarzeń, które mogą mieć związek z akcją wyborczą, wzrosła do 416. Z tych zdarzeń 13 wstępnie zakwalifikowano jako przestępstwa. – Nie należy przykładać większej wagi do tej liczby. Te wszystkie zdarzenia to są zgłoszenia na policję, które są badane w kontekście przeprowadzanych wyborów. Z tych zdarzeń 13 czynów wstępnie zakwalifikowano jako przestępstwa. O tym, czy tak jest zadecyduje postępowanie przygotowawcze i ewentualnie decyzja sądu. 238 zdarzeń dotyczyło zachowań, które mogły wyczerpywać wykroczenia. Najczęściej chodzi o takie zachowania, które dotyczą usuwania ogłoszeń – powiedział sędzia z PKW.

Kolejną informację o frekwencji PKW poda o godzinie 18:30. Będzie to stan na godzinę 17:00. Kolejna konferencja prasowa odbędzie się już po zakończeniu głosowania, o godz. 21:30.