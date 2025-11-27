Tajemniczy wpis Tuska o rozliczeniu PiS. "Premier zawsze wie więcej"

Premier Donald Tusk napisał w środę wieczorem w serwisie X: "Rozliczenia wchodzą w decydującą fazę. Państwo działa cierpliwie, konsekwentnie i zgodnie z prawem. Nie ma już świętych krów. Niewinni nie mają się czego obawiać. Winni jak najbardziej".

Rzecznik rządu Adam Szłapka pytany o ten wpis w czwartek w TVN24 stwierdził, że "dopiero się dzień budzi". – Ja na razie nic nie wiem o dodatkowych faktach, które miałyby się wydarzyć, ale zobaczymy, co się wydarzy – powiedział.

Dopytywany o to, czy Tusk, publikując wpis o takiej treści wie w tej sprawie coś więcej, czy to ogólny komentarz odnoszący się do rozliczeń rządów PiS, Szłapka odparł: – Premier ma taką robotę, że zawsze musi wiedzieć więcej i zawsze wie więcej niż pozostałe osoby w rządzie czy w administracji.

– Premier na pewno w tej sprawie ma coś bardzo konkretnego na myśli, natomiast ja w tej sprawie tutaj nie mam dodatkowej wiedzy – wyjaśnił i dodał: "Pewnie w ciągu najbliższych godzin ja tę wiedzę uzyskam".

Według rzecznika rządu, "nikt chyba nie ma wątpliwości, że rozliczenia w sposób zasadniczy przyspieszyły". Wyraził nadzieję, że w tej sprawie "będzie się działo, bo przez te wiele miesięcy była praca nad tym i teraz już prokuratura przychodzi do konkretów".

Hasło "Rozliczymy rządy PiS" to jeden ze "100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej w 2023 r.

Według najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", którego wyniki opublikowano w poniedziałek (24 listopada), 45,1 proc. respondentów źle ocenia rozliczenia rządów PiS przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Przeciwnego zdania jest 32,4 proc. badanych.

