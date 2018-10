Kolejki w lokalach wyborczych. Padnie rekord frekwencyjny w Warszawie?

W niektórych lokalach wyborczych w Warszawie na pobranie kart do głosowania trzeba czekać nawet 40 minut. W mediach społecznościowych pojawiło się sporo zdjęć z różnych komisji, na których widać duże grupy ludzi czekające na oddanie głosu. Wielu komentatorów zakłada, że w stolicy padnie rekord, jeżeli chodzi o frekwencję w wyborach samorządowych.

Według informacji PKW, w Warszawie do godz. 12.00 zagłosowało 17,01 proc. uprawnionych.

Państwowa Komisja Wyborcza na drugiej dziś konferencji prasowej poinformowała, że do godziny 12:00 w całym kraju zagłosowało 15,62 proc. uprawionych. Karty do głosowania odebrało do południa prawie pięć milionów Polaków. W 2014 roku podczas I tury wyborów samorządowych do godz. 12 zagłosowało 14,59 proc. Polaków. Szef PKW Wojciech Hermeliński zaznaczył jednak, że dane PKW otrzymała od 25 397 z 25 417 obwodowych komisji wyborczych, dane z 20 komisji do centrali nie dotarły.

Kolejną informację o frekwencji PKW poda o godzinie 18:30. Będzie to stan na godzinę 17:00. Kolejna konferencja prasowa odbędzie się już po zakończeniu głosowania, o godz. 21:30.