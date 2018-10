Kaczyński: Wygraliśmy po raz czwarty

Według wstępnych sondaży Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmików z wynikiem 32,3 proc. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z poparcie w wysokości 24,7 proc.

– To jest dobra wróżba. Przypominam, że to jest wynik sondaży. Musimy zachować spokój – przemawiał Kaczyński podczas konwencji. Prezes PiS podkreślił, że jeżeli wstępne wyniki się potwierdzą, to Zjednoczona Prawica zdobędzie władzę w wielu sejmikach samorządowych oraz będzie mogła walczyć w wielu miastach w drugiej turze. – Będziemy musieli, i to jest mój główny przekaz, bardzo ciężko pracować w ciągu kolejnego roku – podkreślił lider PiS.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że na ostatnim odcinku kampanii na obóz władzy spadł wiele ciosów; część z nich określił jako fake newsy. – Chciałbym, żeby w przyszłości było mniej tego, co się nazywa fake newsami, żeby każdy podejmował taką decyzję jaką uważa, ale jednocześnie wiedział ze pod rządami PiS Polska poszła do przodu i to pod wieloma względami. Żeby tak się stało to trzeba pracować, pracować i jeszcze raz pracować – mówił Jarosław Kaczyński.

– Rozpoczęła się kampania która swój finał będzie miała w maju 2020 roku. Czeka nas ciężka robota ale damy radę – zapewnił prezes PiS.

