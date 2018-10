Trzaskowski: Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie praca Gronkiewicz-Waltz

Wbrew przedwyborczym sondażom, wydaje się, że Warszawiacy już w I turze wybrali prezydenta miasta. Sondaże exit poll wskazują, że Rafał Trzaskowski zdobył 54,1 proc. głosów, a Patryk Jaki tylko 30,9 proc. głosów.

W swoim krótkim wystąpieniu po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów Trzaskowski podziękował przede wszystkim warszawiankom i warszawiakom, bo - jak mówił - to dzięki nim może dziś świętować sukces, który ma nadzieję, potwierdzą oficjalne wyniki. – To dzięki tym setkom rozmów udało się zarobić na ten wielki, wielki kredyt zaufania. To przede wszystkim bardzo zobowiązuje, do bardzo ciężkiej pracy – podkreślał polityk Platformy Obywatelskiej.

– Uchylę rąbka tajemnicy. Podziękuję jednej osobie. Spytała mnie tylko czy będę ciężko pracował. (...) Ta osoba mnie wspierała. Tą osoba jest Grzegorz Schetyna – mówił Trzaskowski. Podziękowania skierował na ręce jeszcze jednej osoby: "Nie byłoby tego sukcesu, gdy nie ostatnie 12 lat pracy Hanny Gronkiewicz-Waltz".

Exit poll: PiS wygrywa, Koalicja Obywatelska druga

Z sondażowych wyników wyborów wynika, że w całej Polsce, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 32,3 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, na którą swój głos oddało 24,7 proc. wyborców. Ostatnie miejsce na podium należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, które otrzymało 16,6 proc. głosów.

Wyniki pozostałych partii prezentują się następująco: Kukiz’15 – 6,3 proc., Bezpartyjni Samorządowcy – 6,3 proc., Zieloni – 1,0 proc., Ruch Narodowy – 1,2 proc., Wolność w Samorządzie – 1,5 proc., Sojusz Lewicy Demokratycznej – 5,7 proc., Razem – 1,4 proc.

Ostateczne i oficjalne wyniki głosowania Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi we wtorek lub w środę.

