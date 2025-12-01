Szef międzynarodowego gangu zatrzymany przez CBŚP

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 37-letniego obywatela Danii polskiego pochodzenia, ściganego m.in. czerwoną notą Interpolu. Był on poszukiwany za kierowanie międzynarodową grupą przestępczą, odpowiedzialną za przemyt ogromnych ilości narkotyków oraz zabójstwo obywatela RP.

O zatrzymaniu napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński: "Lider międzynarodowego gangu odpowiedzialnego za przemyt ogromnych ilości narkotyków oraz zabójstwo obywatela RP został zatrzymany dzięki współpracy CBŚP i służb europejskich. Obywatel Danii polskiego pochodzenia był ścigany m.in. Czerwoną Notą Interpolu".

Zatrzymanie przestępcy jest efektem współpracy funkcjonariuszy CBŚP z Europolem, Policją Królestwa Danii oraz hiszpańską Guardia Civil. Mężczyzna od 2023 r. ukrywał się przed europejskimi służbami, wykorzystując sieć powiązań na kilku kontynentach.

– 37-latek od co najmniej 2010 r. kierował strukturą przestępczą o globalnym zasięgu, operującą na terenie Unii Europejskiej, Maroka, Kolumbii i USA. Grupa zajmowała się przemytem znacznych ilości narkotyków, w tym ponad 3 ton haszyszu, 6,5 tony kokainy oraz 350 kg marihuany. Śledczy ustalili również, że podejrzany miał brać udział w zabójstwie obywatela RP, do którego doszło w 2010 r. na terenie Hiszpanii – Onety cytuje kom. Krzysztofa Wrześniowskiego, rzecznika CBŚP.

Międzynarodowe śledztwo zakończone sukcesem

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił polskim organom ścigania na wydanie listów gończych oraz Europejskich Nakazów Aresztowania. W związku z ukrywaniem się podejrzanego na terenie Stanów Zjednoczonych, od 2023 r. był on poszukiwany również tzw. czerwoną notą Interpolu, stosowaną wobec sprawców najpoważniejszych przestępstw.

– Kulminacja działań nastąpiła w październiku 2025 r., kiedy służby amerykańskie zdecydowały o wydaleniu poszukiwanego. W wyniku szeroko zakrojonej, skoordynowanej współpracy polskich funkcjonariuszy, Policji Królestwa Danii, Europolu oraz hiszpańskiej Guardia Civil, 37-latek został zatrzymany na lotnisku w Kopenhadze – poinformował kom. Wrześniowski.

Podejrzany przebywa w duńskim areszcie, gdzie oczekuje na procedurę ekstradycyjną. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia zostanie przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

