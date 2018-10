Kayah cieszy się z wyniku wyborów. Zrozumiała, że PiS wygrało?

"Wieczór silnych emocji, ale jest nadzieja, że przyszły rok przyniesie duże zmiany. Zasługujemy na normalność, na życie bez kseno- i homofobii, faszyzmu, przyzwolenia na chamstwo i hucpę. Na świeckie państwo pełne szacunku dla wszystkich. Na państwo dbające o kobiety, starszyznę, mniejszości narodowe, etniczne, religijne i seksualne. Odbudujemy to wszystko, tylko tych drzew i zwierząt żal, tego latami nie naprawimy ani nie powołamy do życia. Dziękuję wszystkim myślącym ludziom, którym nikt nie zamydlił oczy kłamstwem i manipulacją. Koniec języka nienawiści. Znów wierzę w człowieka" – napisała artystka, która od dłuższego czasu otwarcie deklaruje niechęć do partii rządzącej.

Wydaje się, że piosenkarka skupiła się na przegranej Patryka Jakiego w Warszawie, ale nie zwróciła uwagi na ogólny wynik wyborów samorządowych.

Z sondażowych wyników wyborów wynika, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 32,3 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, na którą swój głos oddało 24,7 proc. wyborców. Ostatnie miejsce na podium należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, które otrzymało 16,6 proc. głosów.

Wyniki pozostałych partii prezentują się następująco: Kukiz’15 – 6,3 proc., Bezpartyjni Samorządowcy – 6,3 proc., Zieloni – 1,0 proc., Ruch Narodowy – 1,2 proc., Wolność w Samorządzie – 1,5 proc., Sojusz Lewicy Demokratycznej – 5,7 proc., Razem – 1,4 proc.

Ostateczne i oficjalne wyniki głosowania Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi we wtorek lub w środę.