Jasna Góra: Betlejemskie Światło Pokoju rozbłyśnie w sanktuarium już 7 grudnia

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Podobnie jak w 2024 r., Betlejemskie Światło Pokoju rozpocznie swoją podróż po świecie z Christkindl w Górnej Austrii, partnerskiego miasta Betlejem. W związku z trwającym konfliktem zbrojnym niemożliwe jest przywiezienie płomienia bezpośrednio z Groty Narodzenia Jezusa w Betlejem. Mimo tego tradycja przekazywania Światła, zapoczątkowana w 1986 r. kontynuowana jest do dziś.

– Już od lat pielęgnujemy tę tradycję, żeby w Częstochowie również to światło było, ponieważ Jasna Góra jest naszą stolicą chrześcijaństwa. Od przekazania tego światła w jasnogórskim sanktuarium i zapalenia świec przy Cudownym Obrazie Matki Bożej rozpoczyna się sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju, która potrwa aż do Świąt – podkreśliła podharcmistrzyni Matylda Szymczyk, komendantka BŚP w Częstochowie.

Harcerze przekażą światło z Betlejem

Harcerze swoją obecność na Jasnej Górze rozpoczną od spotkania w Bastionie Świętej Barbary, o godz. 10.30, gdzie uczestniczyć będą w spektaklu słowno-muzycznym, a także przełamią się opłatkiem, który jest dla nich symbolem braterstwa i jedności.

W tym roku na spotkanie do Królowej Polski zaproszeni są także najmłodsi. To właśnie dla zuchów przesunięto spotkanie na wcześniejszą godzinę, aby mogli w nim uczestniczyć. Podharcmistrzyni Matylda Szymczyk zauważyła, że jest to bardzo ważne, aby właśnie od najmłodszych lat przekazywać młodzieży najważniejsze wartości i tradycje, aby w przyszłości to oni mogli zadbać, by sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju była kontynuowana.

Komendantka BŚP w Częstochowie zwróciła uwagę, że tegoroczne hasło wydarzenia "Pielęgnuj dobro w sobie” jest tożsame z prawem harcerskim, ideałami harcerstwa, które są w sposób szczególny przekazywane właśnie młodym, to też zachęta, aby każdy z nas zatroszczył się o to dobro, które ma w sobie.

W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Światło trafi nie tylko do Prezydenta RP, ale także do każdego domu, który będzie chciał je przyjąć.

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w Polsce młodzieżowa organizacja, która zrzesza ponad 100 tys. członków. ZHP wspiera rozwój dzieci i młodzieży, w duchu patriotycznym i kształtuje ich proaktywną postawę oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu.

