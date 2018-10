"Co za bufonada". Internauci oburzeni słowami Rabieja

Wczoraj Rafał Trzaskowski potwierdził na pierwszym briefingu, że Paweł Rabiej będzie wiceprezydentem Warszawy. – Warszawa wybrała swoją drogę: europejską, tolerancyjną, otwartą. Mimo kampanii, w której było sporo manipulacji ze strony PiS-u i kłamstw, udało się wygrać – powiedział.

Dziś przyszły wiceprezydent stolicy opublikował na Twitterze wpis, który oburzył wielu internautów.

"Analizuję wyniki wyborów w miastach i coś w tym jest, że "miejskie powietrze czyni wolnym". Nowoczesna klasa miejska wyraźnie powiedziała, jakie wartości są jej bliskie: otwartość, tolerancja, rozsądek, odpowiedzialność. I czego nigdy nie zaakceptuje" - napisał, ilustrując wpis zdjęciem zrobionym z przeszklonego biurowca, na którym polityk patrzy na Warszawę z góry.

Internauci szybko wytknęli mu, że jego słowa urażają osoby mieszkające poza wielkimi miastami. Komentujące osoby przypomniały też politykowi, że sam pochodzi spod Radomia.

"Czyli co że niby wiejskie powietrze gorsze ? Znowu dzielenie ludzi ?", "Niech się pan Rabiej weźmie za pracę i pociągnie za sobą członków swojej partii, to może się okaże, że prowincja nie taka uwsteczniona", "Szanuj to co za murami, bo nie będziesz miał do garnka włożyć", "Szanuj ludzi.Lepszy jesteś,bo z dużego miasta?Bezczelny wpis", "Co za bufonada. Żenada,ze tak marna jest dzisiaj ta "nowoczesna" klasa polityczna" - czytamy w komentarzach pod postem Pawła Rabieja.