"Jeśli Jakubiak powołuje się na swój honor, powinien odejść". Andruszkiewicz o Kukiz'15

Ugrupowanie Pawła Kukiza, choć wciąż jest trzecią siłą w Sejmie, wydaje się być w poważnym kryzysie. W piątek decyzję o swoim odejściu z ruchu ogłosił Jakub Kulesza, dotychczasowy rzecznik ugrupowania. Poseł postanowił dołączyć do partii Wolność Janusza Korwina-Mikkego, gdzie został wiceprezesem. Gratulacje, jakie Kuleszy złożył Marek Jakubiak, wywołały kontrowersyjną reakcję Pawła Kukiza. W serii późnowieczornych tweetów zaatakował nie tylko Jakubiaka, ale i Adama Andruszkiewicz (który z Kukiz'15 odszedł już wiele miesięcy temu). Lider nie radzi sobie z presją?

– To wszystko wskazuje na to, że w Kukiz'15 dzieje się bardzo źle, o czym mówiłem, gdy wychodziłem z tego ugrupowania. Widać, że będą kolejne odejścia – mam na myśli posła Jakubiaka. Po takich słowach (Pawła Kukiza - przyp. red.), jeśli pan poseł powołuje się na swój honor, to powinien zrezygnować z członkostwa w Kukiz'15 – mówi nam Adam Andruszkiewicz.

W jednym ze swoich tweetów Paweł Kukiz określił Marka Jakubiaka "żołnierzem Andruszkiewczicza i Kuleszy". Co na to poseł koła WiS? – To prowokacja. Paweł Kukiz doskonale wie, że Marek Jakubiak jest człowiekiem o dużych ambicjach i dużej dumie osobistej. Wiedział, że jeśli nazwie go "żołnierzem" młodych, dwudziestokilkuletnich ludzi, to zagra mu na ambicji. Widać ewidentnie, że Kukiz chce go sprowokować do odejścia. Chodzi może o to, żeby nie wyrzucać Marka Jakubiaka, ale żeby sam odszedł. Nie jest tajemnicą, że również Stanisław Tyszka nie jest w najlepszych relacjach z Markiem Jakubiakiem i może wpływać na lidera, aby osłabić pozycję Jakubiaka – komentuje parlamentarzysta.

– Proszę zobaczyć, że Paweł Kukiz zniechęca do współpracy swoją postawą wszystkie osoby w klubie, które są w jakiś sposób publicznie znane lub są przez opinię publiczną lubiane. Nie chcę mówić o sobie, ale np. poseł Liroy-Marzec, który jest znany, ludzie darzą go szacunkiem. Kornel Morawiecki. A teraz Jakub Kulesza – przedstawiciel młodych ludzi, który w środowisku wolnościowym jest bardzo lubiany. Ewidentnie Paweł Kukiz ma problemy z tymi w swoim klubie, którzy mają dużą akceptację społeczną. Nie wiem z czego to wynika – zaznacza Andruszkiewicz.

Co dalej z ugrupowaniem muzyka? Adam Andruszkiewicz wskazuje, że obecnie poparcie dla tego ruchu balansuje na progu wyborczym. I dodaje: – Wielu twierdzi, że szansa, którą miał przed sobą Kukiz'15 – stworzenia takiej formuły szerokiej, gdzie są akceptowane różne nurty i liderzy – została wyczerpana. To ewidentnie zmierza w kierunku formacji jednej osoby.