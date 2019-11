Wspomnienie i modlitwa za zmarłych. Dzisiaj Dzień Zaduszny

W Dzień Zaduszny odwiedza się rodzinne groby, odprawiane są również msze święte w intencji tych, których dusze trafiły do czyśćca, a dzięki modlitwie mogą osiągnąć zbawienie.

Zaduszki są katolickim odpowiednikiem pogańskiego święta Dziadów. Tradycja stawiania zniczy na grobach nawiązuje do dawnego zwyczaju rozpalania na mogiłach ognisk, które miały ogrzać błąkające się po ziemi dusze.

Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w chrześcijaństwie w roku 998 św. Odilon, opat z Cluny. To on wyznaczył termin Dnia Zadusznego na dzień po obchodach Wszystkich Świętych. Do Polski obchody Dnia Zadusznego dotarły w XII wieku, a rozpowszechnione zostały w wieku XV.

Zaduszki to czas, kiedy wspominamy bliskich, których nie ma już z nami. W tym dniu organizowane są zaduszkowe wystawy, koncerty.