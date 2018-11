Gersdorf przesłuchana przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego

Prof. Małgorzata Gersdorf została dzisiaj rano przesłuchana w charakterze świadka przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Przesłuchanie odbyło się w budynku Krajowej Rady Sądownictwa.

Również dzisiaj, w mediach pojawiła się informacja, że Małgorzata Gersdorf poinformowała Komisję Europejską o wykonaniu zabezpieczenia TSUE. Z informacji przekazanej przez Krzysztofa Michałowskiego z zespołu prasowego Sądu Najwyższego wynika, że w skierowanym do Komisji Europejskiej zawiadomieniu Małgorzata Gersdorf poinformowała, że 19 października wszyscy sędziowie SN objęci zakresem działania środków tymczasowych zostali zawezwani do podjęcia obowiązków służbowych w Sądzie Najwyższym i do końca października 22 sędziów stawiło się w Sądzie Najwyższym, a części z nich już przydzielono sprawy do rozpoznania.

Komisji przekazano również informację, że "organy władzy ustawodawczej i wykonawczej prowadzą rozważania, co do sposobu wykonania przedmiotowego postanowienia".

Treść pisma prof. Gersdorf opublikował na Twitterze dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Widać na nim, że Gersdorf tytułuje się I Prezesem Sądu Najwyższego.