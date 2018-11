Zamieszanie z wyborem nowego prezesa Polskiego Radia

Decyzję o odwołaniu posiedzenia Rady Mediów Narodowych podjął jej przewodniczący Krzysztof Czabański. Informacja o odwołaniu spotkania została przekazana pozostałym członkom Rady we wtorek. Nie jest znany powód takiej decyzji.

W rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl, Krzysztof Czabański zapewnił, że Rada Mediów Narodowych zbierze się jeszcze w listopadzie.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia Rada zdecydowała o ostatecznym odwołaniu, zawieszonego wcześniej Jacka Sobali z funkcji prezesa Polskiego Radia. Serwis Wirtualnemedia.pl informował wówczas nieoficjalnie, że powodem jego odwołania było "naruszenie ładu korporacyjnego" przez Sobalę. Portal relacjonował, że podczas posiedzenia Rady Krzysztof Czabański i Jacek Sobala mieli zarzucać sobie kłamstwa co do przebiegu procedury zawieszenia. "Jacek Sobala miał mówić, że 'obiecywano mu, że jeśli złoży rezygnację, to zaproponuje się mu inne stanowisko', oskarżać Czabańskiego o udział w procesie jego zawieszenia. Sam podczas posiedzenia nie przedstawił żadnych dokumentów na swoją obronę" – czytamy.

Pełniącym obowiązki prezesa pozostał wtedy Andrzej Rogoyski, którego rada nadzorcza wyznaczyła do tej funkcji zawieszając Sobalę. Jednak okres na który go do tych zadań oddelegowano, zakończył się we wtorek. "Kto w takim razie od środy będzie pełnił obowiązki prezesa nadawcy? Według naszych nieoficjalnych ustaleń rada nadzorcza może oddelegować do tej funkcji Andrzeja Rogoyskiego na kolejny okres. Posiedzenie rady nadzorczej zwołano na środę rano" – donosi serwis Wirtualnemedia.pl.