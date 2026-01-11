Klątwa Salieriego

Oto Salieri (tym razem Paul Bettany, a nie F. Murray Abraham) chce wyznać swe winy: "Zabiłem Mozarta!". Ale najpierw jako adresata spowiedzi wybiera wdowę po Amadeuszu. Ciężki make-up sprawia, że Bettany wygląda jak przedstawiciel rasy Ferengich z serialu "Star Trek: Deep Space Nine". Kto nie będzie się śmiał, może po prostu załamać ręce.