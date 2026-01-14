Nowe zasady doręczania podatków. Ważne zmiany

Nowe regulacje obejmują decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego. Od 2026 roku urzędy stosują tylko dwie formy przekazywania decyzji: elektroniczną, przez e-Doręczenia lub tradycyjną, w postaci listu dostarczanego przez Pocztę Polską.

Oznacza to, że stosowna do tej pory platforma ePUAP przestała być wykorzystywana do tego typu korespondencji.

Urzędy podkreślają, że doręczenie elektroniczne nastąpi wyłącznie wtedy, gdy podatnik posiada aktywny Adres do e-Doręczeń (ADE). Osoby, które wcześniej korzystały z ePUAP, ale nie założyły ADE, otrzymają decyzje w formie papierowej.

Korespondencja elektroniczna równoważna papierowemu pismu

Nowe zasady są efektem ogólnopolskich zmian, które wprowadzają elektroniczne doręczenia jako standardowy sposób komunikacji obywateli z administracją publiczną. Z punktu widzenia prawa e-Doręczenia są równoważne tradycyjnemu listowi poleconemu z potwierdzeniem odbioru. System e-Doręczeń ma uprościć kontakt obywatela z urzędami. Otrzymanie korespondencji tym sposobem jest możliwe w każdej chwili, a nasza odpowiedź przekazywana jest bezpośrednio do odpowiedniego adresata.

Aby korzystać z tej formy komunikacji, konieczne jest założenie adresu do e-Doręczeń. Można to zrobić online w kilku krokach. Od momentu aktywacji to właśnie na ten adres urzędy będą kierować oficjalną korespondencję – m.in. decyzje podatkowe czy pisma administracyjne.

Urzędnicy przypominają, że każdy, kto chce prowadzić sprawy z administracją w formie elektronicznej – na przykład zgłaszać sprawy urzędowe lub odbierać decyzje podatkowe – powinien posiadać aktywny adres do e-Doręczeń. W przeciwnym razie korespondencja nadal będzie trafiała w tradycyjnej, papierowej formie.