"Dentysta gwiazd" znowu w opałach. Piotr Trafidło musiał przeprosić

Niedawno Filip Chajzer publicznie skrytykował zabieg bondingowania swoich zębów i opisał powikłania, które miały być efektem nieudanej pracy Piotra Trafidły. Wcześniej o niskich kompetencjach lekarza program wyemitował „Alarm” TVP. Do tego w 2023 r. Okręgowa Rada Lekarska w Rzeszowie wydała uchwałę w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej lekarza dentysty Piotra Trafidły. Ten jednak został przywrócony do zawodu, a 2026 r. rozpoczął od… przeprosin.

Trafidło: Przepraszam Jacka Bieleckiego

Nasz portal dotarł do wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z 18 lipca 2024 r., w którym sąd zakazał Piotrowi Trafidło naruszania dóbr osobistych biznesmena ze Stalowej Woli Jacka Bieleckiego. Sad uznał, że Trafidło za pomocą mediów społecznościowych rozpowszechniał krzywdzące i nieprawdziwe komentarze zniesławiające poszkodowanego. Wezwał go też do publicznych przeprosin skierowanych do lokalnego przedsiębiorcy. Ponadto sąd zasądził od pozwanego Piotra Trafidło 20 tys. zł na rzecz Fundacji Akademia Obywatelsko. 10 grudnia 2025 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy niekorzystny wyrok dla stomatologa, a jego prawnik poinformował tarnobrzeski sąd 12 stycznia 2026 r. o wykonaniu zobowiązania sądowego.

"Przepraszam Pana Jacka Bieleckiego za naruszenie Jego czci i dobrego imienia, poprzez publikowanie krzywdzących filmów oraz komentarzy na portalach społecznościowych, zawierających nieprawdziwe twierdzenia na temat Pana Jacka Bieleckiego. Oskarżenia i obraźliwe określenia kierowane pod adresem Pana Jacka Bieleckiego były bezpodstawne i nie były prawdziwe. Wyrażam głębokie ubolewanie w związku z zaistniałą sytuacją. dr Piotr Trafidło" – napisał stomatolog-celebryta w social mediach, wykonując prawomocny wyrok sądowy.

Co ciekawe, Trafidło zadecydował, że przeprosiny zostaną opublikowane tylko na tzw. relacji na portalu Facebook, która widoczna jest zaledwie przez 24 godziny. Nie wiemy jeszcze, jak do tego odniesie się pokrzywdzony przez lekarza.

– Zastanowię się, czy uznać te przeprosiny za wystarczające. Tak w ogóle to prawda jest taka, że nie zależałoby mi aż tak bardzo na pokazaniu światu zakłamanego oblicza Piotra Trafidło, gdyby nie fakt, że kiedyś był autorem wypowiedzi, która znieważała nie tylko mnie, ale także moją rodzinę, a dzieci to dla mnie świętość jak dla każdego normalnego ojca. Nie mogłem mu tego przepuścić – powiedział w rozmowie z DoRzeczy.pl Jacek Bielecki.

Piotr Trafidło od piłowania zębów?

W kwietniu 2023 r. program „Alarm” TVP przestrzegał przed Piotrem Trafidło. W programie wystąpiły osoby, które czuły się poszkodowane przez dentystę. – Usłyszałam, że to, co mam zrobione w buzi, to totalne partactwo, błąd w sztuce medycznej, że żaden stomatolog takiego badziewia jeszcze w życiu nie zrobił – opowiadała w Telewizji Polskiej jedna z kobiet.

Z kolei Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, dodał, że „rzadko się spotyka, żeby na jednego lekarza, jednego stomatologa, aż trzy osoby składały zawiadomienia”.

Internet także „nie bierze jeńców”. W sieci jest mnóstwo krytycznych wpisów pacjentów znanego dentysty. Cytowaliśmy je w artykule „Stomatolog-celebryta ze Stalowej Woli ma problemy?”. Oto kilka z nich.

„Kompetencje pana T. oceniam na niskie, nie jestem jedyna w tym odczuciu, szereg spraw w sądzie i prokuraturze potwierdza opinie o braku profesjonalizmu pana T. Zęby dobrze prezentują się na instagramie, niestety doktor nie zamieszcza już tego co się dzieje po wizycie u niego. Nie polecam” – napisał były pacjent na stronie rankinglekarzy.pl.

„Jest mi przykro że dałam się nabrać na to co doktor pokazuje w mediach społecznościowych. Rzeczywistość wygląda zdecydowanie inaczej. Pojechałam po 4 korony, pan Piotr namówił mnie na 10 dla efektu „ petardy” w konsekwencji mam popsute 10 zębów, korony nieszczelne, Krzywe, brzydkie, problemy ze zgryzem, z jedzeniem, z normalnym życiem od 7 miesięcy. Kolejne wizyty reklamacyjne tylko pogarszały już i tak zły stan, po wymianie wadliwych koron przyjechałam i okazało się ze pozostałe nie pasują nawet kolorem do wcześniejszych bo pan doktor zmienił protetyka i cześć robiła jedna osoba” – napisała inna pacjentka Trafidły na portalu z rankingiem lekarzy.

Na stronie rankinglekarzy.pl znalazła się też cytowana przez nas w 2023 r. wstrząsająca relacja. "Dramat. Piłuje zęby nie patrzy w zdj rtg,nie leczy przed koronami, zakłada korony nieszczelne,krzywe.Co do reklamacji nie poczuwa się. Zęby po piłowaniu bolą. Sprawa będzie w Sądzie. Zgłoszenie jest do Izby lekarskiej w Rzeszowie” – czytamy..

Chajzer vs. Trafidło

Najgłośniejsza jednak ostatnio okazała się sprawa o bonding (nieinwazyjna technika stomatologii estetycznej polegająca na odbudowie i poprawie wyglądu zębów za pomocą światłoutwardzalnej żywicy kompozytowej) zębów Filipa Chajzera, znanego głównie z programu „Dzień Dobry TVN”. Prezenter nagłośnił swój problem po tym, jak Trafidło miał pogorszyć jego stan zdrowia i dodatkowo nie dochować tajemnicy lekarskiej.

„Niemal w każdym zębie, w którym mam bonding, jest dziura. Te zęby są popsute. Udało mi się dowiedzieć, że dzieje się to tak dlatego, że pomiędzy bonding a zęba wchodzą bakterie beztlenowe, których nie da się wyszczotkować. One powodują destrukcję zębów oraz dziąseł, co może doprowadzić do utraty własnych zębów, które macie pod tym bondingiem” – napisał Chajzer na Instagramie.

Piotr Trafidło bronił się, że zabieg wykonał Chajzerowi za darmo. Prezenter TVN szybko odpowiedział: „Panie Piotrze, nie wykonano mi tego zabiegu za darmo, na zasadzie umowy. Wykonano go poprzez wykorzystanie moich zasięgów celem reklamy do uzyskania większej liczby klientów”.