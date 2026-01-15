Coraz mniejszy problem z korupcją. Tylko 8 proc. Polaków zna łapówkarza

8 proc. Polaków deklaruje, że zna osobiście kogoś, kto bierze łapówki. To najmniej w ostatnim dwudziestopięcioleciu, czyli odkąd zadajemy to pytanie. W 2000 roku odsetek ten wynosił 29 proc. – informuje CBOS w nowym komunikacie.

"W ciągu ostatnich dwóch dekad korupcja w Polsce obniżyła się. W okresie rządów koalicji 15 października ogólne oceny skali zjawiska korupcji w naszym kraju po raz kolejny spadły i obecnie jej postrzeganie wygląda relatywnie najkorzystniej od lutego 1992 roku. Mimo że na tle ocen z poprzednich trzech dekad zjawisko korupcji – w opinii badanych – nie jest dziś wyjątkowo silne, nie ulega wątpliwości, że w społecznym odbiorze pozostaje ono ważną kwestią. Niespełna dwie trzecie Polaków uznaje korupcję za duży problem w naszym życiu politycznym i społecznym" – opisuje Centrum.

CBOS zauważa, że o spadku poziomu korupcji w naszym kraju mogą świadczyć indywidualne doświadczenia Polaków. "Obecnie notujemy najniższy w minionym ćwierćwieczu odsetek osób znających kogoś, kto bierze łapówki, zgłaszających otrzymywanie korupcyjnych propozycji, a także najniższy od ponad 30 lat udział przyznających się do ich wręczania" – czytamy.

Polityka obszarem najbardziej narażonym na korupcję

"W przypadku zdecydowanej większości analizowanych instytucji w stosunku do 2021 roku Polacy rzadziej mówią o przypadkach korupcji. W ostatnim okresie najwyraźniej obniżyła się korupcja w urzędach centralnych i ministerstwach oraz na poziomie władz lokalnych – w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także w policji oraz sądach i prokuraturze. Choć w przypadku tych dwóch ostatnich instytucji obserwowaliśmy tylko niewielki spadek diagnozowanej korupcji, to właśnie oceny policji, a także sądów i prokuratury są obecnie najlepsze w całym dwudziestopięcioleciu" – opisuje CBOS.

Jednocześnie badanie wykazało, że zdaniem Polaków polityka pozostaje obszarem życia społecznego, który korupcja dotyka najsilniej. "O korupcji wśród działaczy partyjnych, parlamentarzystów czy radnych jest przekonanych prawie dwie trzecie badanych, co stanowi wyrównanie najwyższego odsetka wskazań w całym analizowanym okresie, czyli w ciągu minionego ćwierćwiecza. Zapewne dzięki ujawnianym w ciągu ostatnich dwóch lat nieprawidłowościom w porównaniu z ostatnim pomiarem z 2021 roku przekonanie o korupcji wśród polityków wzrosło najwyraźniej" – podano.

Czytaj też:

Banknoty wysypały się na stół. Służby ujawniły nagranie z Tymoszenko