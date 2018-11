"Sueddeutsche Zeitung" o 11 listopada: Symbol podziałów w Polsce

"Obchody święta niepodległości są zwykle demonstracją narodowej jedności, jednak w Polsce stają się coraz bardziej symbolem głębokich podziałów w kraju" – czytamy w piątkowym wydaniu niemieckiego dziennika "Sueddeutsche Zeitung".

"Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki zaprosili co prawda do udziału w tegorocznym marszu państwowym przywódców opozycji, jednak żaden z nich nie przyjmie raczej zaproszenia, by swoim udziałem nie legitymować sojuszu rządu z obozem ultranacjonalistycznym" – opisuje warszawski korespondent Florian Hassel. Dziennikarz wskazuje, prezydent Duda apelował do uczestników marszu, by demonstrowali jedynie pod biało-czerwonymi sztandarami. „Będzie trudno kontrolować wszystkich demonstrantów” – "SZ" cytuje swoje źródło.

