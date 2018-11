"Dziadek Donek". Tusk chwali się prezentem od wnuka

"My grandson Mateusz sent me this for Poland’s Independence Day" – napisał były premier Polski i zamieścił rysunek, jaki dostał od wnuka. Rysunek nawiązuje się setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. "Dziadek Donek" – tak została podpisana laurka.

Internauci są zachwyceni prezentem. "Fantastyczna laurka. Gratuluje mądrego wnuka", "Brawo dla autora!", "Piękny rysunek 🤗, pozdrawiam serdecznie z Poznania" – to niektóre z komentarzy. Nie brakuje też nawiązań do ewentualnego startu szefa Rady Europejskiej w kolejnych wyborach prezydenckich: "Niech Pan startuje w wyborach na prezydenta! Będziemy głosować!" – napisała jedna z obserwatorek Tuska.