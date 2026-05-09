Prezydenckie weta dzielą Polaków. Prawica murem za Nawrockim

Opublikowany przez "Gazetę Wyborczą" sondaż pokazuje wyraźny podział polityczny w ocenie działań prezydenta Karola Nawrockiego.

Mocne poparcie dla wet prezydenta

Wśród wyborców PiS oraz obu środowisk Konfederacji zdecydowana większość pozytywnie ocenia prezydenckie weta. Aż 82 proc. wyborców PiS uważa, że Nawrocki wetuje ustawy "w interesie ogółu Polaków". Podobnie odpowiada 81 proc. sympatyków Konfederacji Grzegorza Brauna oraz 80 proc. wyborców Konfederacji Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka.

Łącznie w elektoracie prawicowym i narodowym aż 81 proc. badanych pozytywnie ocenia motywy działań prezydenta. Przeciwnego zdania jest jedynie 12 proc. W całym społeczeństwie opinie są bardziej podzielone. 40 proc. respondentów uważa, że prezydent działa przede wszystkim w interesie obywateli, a 42 proc. twierdzi, że kieruje się interesem własnego środowiska politycznego. 18 proc. nie ma zdania.

Nawrocki wetuje częściej niż poprzednicy

Od początku swojej prezydentury Karol Nawrocki zawetował już 31 ustaw. Wśród nich znalazły się m.in. przepisy dotyczące programu SAFE, ustawa o rynku kryptowalut, ustawa o KRS, przepisy dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy czy ustawa uznająca język śląski za regionalny. "Gazeta Wyborcza" zwraca uwagę, że obecny prezydent korzysta z prawa weta znacznie częściej niż jego poprzednicy. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy urzędowania Nawrocki zawetował średnio blisko siedem razy więcej ustaw niż Lech Wałęsa i aż 60 razy więcej niż Bronisław Komorowski.

Dla porównania średnia liczba wet w analogicznym okresie wynosiła:

Lech Wałęsa – 4,5

Lech Kaczyński – 3,5

Aleksander Kwaśniewski – 2,9

Andrzej Duda – 1,6

Bronisław Komorowski – 0,5

Coraz większe poparcie dla zmiany konstytucji

Pozytywnie oceniane są zapowiadane przez Karola Nawrockiego prace nad nową konstytucją. Z sondażu Instytutu Badań Pollster opublikowanego kilka dni temu wynika, że 37 proc. Polaków popiera uchwalenie nowej ustawy zasadniczej. Przeciwnego zdania jest 42 proc., a 21 proc. nie ma opinii w tej sprawie. Prezydent przekonuje, że konstytucja z 1997 roku wymaga zmian. – Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki – mówił podczas obchodów 3 Maja.

W ostatnich dniach Nawrocki powołał także Radę Nowej Konstytucji, która ma przygotować projekt tzw. "konstytucji nowej generacji roku 2030".

