Ekspert odchodzi z rady Nawrockiego. "Nie mogę się pod tym podpisać"

Powodem decyzji eksperta była ogłoszona przez prezydenta Karola Nawrockiego w czwartek inicjatywa referendalna dotycząca unijnej polityki klimatycznej.

Referendum Karola Nawrockiego

"Dziś podjąłem decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w Radzie ds. Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP" – napisał Guła we wpisie opublikowanym na platformie X. Do wpisu dołączył list skierowany do przewodniczącego rady Marka Izdebskiego.

Rezygnacja pojawiła się kilka godzin po wystąpieniu Karola Nawrockiego, który poinformował o skierowaniu do Senatu wniosku o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Pytanie ma brzmieć: "Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Prezydent przekonywał, że pytanie jest "proste i uczciwe", a referendum ma być "wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie". – Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu – mówił Nawrocki.

"Pytanie z jasno zarysowaną tezą"

Guła ocenił sprawę zupełnie inaczej. "Jestem zawiedziony propozycją referendum, które będzie składało się z jednego pytania z jasno zarysowaną tezą" – napisał w mediach społecznościowych. Były już członek prezydenckiej rady podkreślił, że dostrzega potrzebę reformy polityki klimatycznej, ale jednocześnie uważa, że przyniosła ona Polsce wymierne korzyści.

"To dzięki tej polityce 1,6 miliona gospodarstw domowych cieszy się dziś tańszą energią z paneli fotowoltaicznych" – zaznaczył. Dodał też, że unijne środki pozwoliły finansować poprawę efektywności energetycznej budynków i ograniczać rachunki za ogrzewanie.

twitter

Rada działała od dwóch tygodni

Rada ds. Energii i Zasobów Naturalnych została powołana przez Karola Nawrockiego 22 kwietnia 2026 roku Ma zajmować się m.in. wypracowywaniem kierunków działań dotyczących ochrony środowiska, gospodarowania zasobami naturalnymi i bezpieczeństwa energetycznego.

Sam Guła podkreślał, że decydując się na wejście do rady chciał wspierać działania związane z modernizacją budynków i poprawą efektywności energetycznej. "Modernizacja budynków i poprawa efektywności energetycznej w Polsce mogą stać się elementem budowy odporności Państwa Polskiego na szantaże związane z geopolityką i dostępnością paliw kopalnych" – pisał. Chwalił też wcześniejsze propozycje Nawrockiego dotyczące wykorzystania środków z EU ETS do obniżania cen energii. "Widzę ogromny potencjał w elektryfikacji i cieszy mnie, że Prezydent również ten potencjał widział" – zaznaczył.

Czytaj też:

Poseł PiS zwrócił uwagę na ważny aspekt ewentualnego referendumCzytaj też:

Ewentualne referendum ws. polityki "klimatycznej". "Jest jeden problem"