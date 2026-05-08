Nowa konstytucja? Wiadomo, co o pomyśle Nawrockiego sądzą Polacy

W sondażu Instytutu Badań Pollster ankietowanym zadano pytanie: "Jak oceniasz obecną konstytucję RP?".

60 proc. Polaków ocenia ją dobrze. Przeciwnego zdania jest 22 proc. badanych. 18 proc. nie ma zdania na ten temat.

Drugie pytanie zadane w sondażu brzmiało: "Czy uważasz, że w Polsce powinna zostać uchwalona nowa konstytucja?".

42 proc. badanych jest zdania, że nie ma takiej potrzeby. 37 proc. popiera pomysł uchwalenia nowej konstytucji. 21 proc. Polaków nie ma zdania.

Politolog skomentował wyniki sondażu

Politolog, dr Bartłomiej Machnik, komentując w rozmowie z "Super Expressem" wyniki sondażu ocenił, że "na kwestię narracji prezydenta trzeba spoglądać szerzej".

– Odczytuję jego inicjatywę jako jego osobistą opinię, prezydentowi Nawrockiemu jest bowiem bliski system prezydencki. Uważam, że prezydent chce niejako zbudować swój "pomnik". Natomiast wyniki badania wskazują, że konstytucja nie jest bardzo zła, ale wymaga pewnych korekt – dodał.

Prezydent Nawrocki chce zmienić konstytucję

Prezydent Karol Nawrocki, przemawiając z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, podkreślił, że "trzeba zmodernizować konstytucję z 1997 roku albo ją zmienić".

– Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki – mówił.

Prezydent zastrzegł, że nie odpowie dziś, czy system powinien być premierowski, czy prezydencki.

Również w niedzielę prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu. Według prezydenta to ma być konstytucja nowej generacji roku 2030.

Badania zostały wykonane w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Konstytucja do gruntownej zmiany? "Myślę, że całkowitej zgody nie będzie"Czytaj też:

Zmiana systemu na prezydencki? Wiadomo, co sądzą o tym Polacy