Kosiniak-Kamysz: Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy

O ewentualne przeniesienie amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski został zapytany prezydent USA Donald. Miał to miejsce przed wylotem Trumpa na jego pole golfowe w Wirginii. Pytanie zadał korespondent Polskiego Radia w Białym Dom Marek Wałkuski.

– Polska by tego chciała – przyznał prezydent USA. – Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem Nawrockim. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe – stwierdził Donald Trump. Dopytywany, czy to zrobi, Trump odparł, że "może" to zrobić.

"Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy" – napisał w serwisie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W ubiegłym tygodniu prezydent Trump zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej, niż ogłoszone dotąd 5 tys. żołnierzy. Od tej pory jednak nie powiedział na ten temat nic więcej.

Rozdźwięk wśród polskich przywódców

W ostatnim czasie Donald Tusk został zapytany, czy liczy na relokację wycofywanych z Niemiec amerykańskich żołnierzy do Polski. – Sprawa jest delikatna. (...) Chyba nie powinniśmy jako państwo "podbierać" – oznajmił premier. – Nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim – zapewnił.

Z kolei prezydent Karol Nawrocki zadeklarował, że jeżeli prezydent USA Donald Trump podejmie decyzję o "zmniejszeniu komponentów wojsk amerykańskich w Niemczech, to my w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć". – Mamy do tego gotową infrastrukturę – zapewnił. Prezydent zaznaczył, że jak największa obecność wojsk amerykańskich w Europie leży w interesie bezpieczeństwa zarówno państw bałtyckich, jak i Europy Środkowej oraz Europy Wschodniej "niezależnie od poglądów".

Czytaj też:

Więcej wojsk USA w Polsce? Przydacz do Tuska: Nie przeszkadzaj