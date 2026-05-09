Tusk zachwyca się UE. "Niczego lepszego nie wymyśliliśmy"

Premier przekonywał, że mimo wszystkich wad Unia Europejska pozostaje najlepszym projektem politycznym w historii kontynentu. Niemal w tym samym czasie Rafał Trzaskowski uderzał w Brukselę za centralizację, nadmiar regulacji i oderwanie od problemów obywateli.

Tusk: To cud

W sobotę państwa UE obchodzą Dzień Europy, ustanowiony na pamiątkę deklaracji Roberta Schumana z 9 maja 1950 roku. To właśnie Plan Schumana uznawany jest za początek europejskiej integracji. Donald Tusk postanowił uczcić ten dzień wpisem na platformie X. "Unia Europejska jest niedoskonała, irytująca, nudna, ale niczego lepszego w naszej historii nie wymyśliliśmy" – napisał premier.

Tusk podkreślał przede wszystkim znaczenie wspólnoty dla utrzymania pokoju w Europie. "Czas pokoju, dobrobytu, wolności, demokracji i solidarności między narodami przez wieki walczącymi ze sobą to cud. Niech trwa jak najdłużej" – dodał.

W podobnym tonie wypowiadała się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. "Celebrujemy dziś wszystko to, co reprezentuje Europa" – napisała. Jak dodała, Europę spajają wartości takie jak "demokracja, wolność i równość".

Trzaskowski: Tego układu nie da się już bronić

Kilka godzin wcześniej zupełnie inny ton zaprezentował Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy opublikował na Facebooku obszerny wpis, w którym bardzo ostro ocenił funkcjonowanie unijnych instytucji. "W wielu sprawach reaguje zbyt późno, reguluje zbyt dużo, za słabo słucha obywateli" – napisał.

Trzaskowski krytykował Komisję Europejską za centralizację i rozszerzanie kompetencji. "Komisja Europejska zbyt często myśli logiką rozszerzania własnych kompetencji i centralizacji" – stwierdził. Dostało się także Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej. Według Trzaskowskiego Parlament "ucieka w symboliczne gesty", a Rada staje się "polem gry największych państw".

Prezydent Warszawy pisał również o Zielonym Ładzie, migracji i kosztach transformacji energetycznej. Przekonywał, że politycy w Brukseli nie rozumieją, jak ich decyzje odbierają zwykli obywatele. "Nie wystarczy powiedzieć ludziom, że mają zaakceptować koszty w imię wyższej idei" – napisał. Według Trzaskowskiego właśnie takie podejście wzmacnia nastroje antyunijne.

