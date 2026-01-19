Za nami premiera filmu "Oleśnica. Śledztwo w sprawie zbrodni"

Film jest rezultatem obywatelskiego śledztwa, które Fundacja Życie i Rodzina prowadziła w ostatnich miesiącach na Dolnym Śląsku. Reportaż „Oleśnica. Śledztwo w sprawie zbrodni” odsłania kulisy „terminacji ciąży” wykonywanych w tamtejszym szpitalui pomaga ujawnić prawdę o aborcji. Materiał zawiera m.in. świadectwa osób, które zetknęły się osobiście z praktykami aborcyjnymi w Oleśnicy. Film jest obecnie na etapie postprodukcji i będzie udostępniony w Internecie całkowicie bezpłatnie.

Obywatelskie śledztwo w sprawie aborcji w Oleśnicy pokazuje znacznie więcej niż wynikałoby z oficjalnych statystyk przedstawianych przez szpital oraz przez instytucje państwa. Również więcej niż to, co w wywiadach dla życzliwych sobie mediów ujawniała Gizela Jagielska.

O ginekolog Gizeli Jagielskiej zrobiło się głośno po tym, jak dokonała aborcji na dziecku w 36. tygodniu ciąży, wstrzykując mu w serce igłę z chlorkiem potasu.

W reakcji 16 kwietnia poseł Roman Fritz przeprowadził interwencję poselską, w której uczestniczył również europoseł Grzegorz Braun, wraz z grupą towarzyszących im osób. Braun wezwał na miejsce policję i próbował dokonać zatrzymania obywatelskiego lekarki. Przed placówką odbyła się pikieta środowisk pro-life i narodowych.

Jagielska twierdziła, że Braun przez ponad godzinę uniemożliwił jej opuszczenie gabinetu oraz naruszył jej nietykalność cielesną. Sprawa ma swoją kontynuację na drodze procesowej.