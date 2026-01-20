Zaskakująca inicjatywa ministerstwa. "Zajrzyj za mury aresztu z Wiceministrą"

34. Finał kierowanej przez Jerzego Owsiaka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia. W związku z WOŚP w przestrzeni publicznej pojawiają się coraz bardziej zaskakujące licytacje.

Można wylicytować spotkanie z Ejchart w areszcie w Piotrkowie Trybunalskim

Na koncie na platformie społecznościowej X Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowano nietypową grafikę. Dowiadujemy się z niej, że można wylicytować spotkanie w Areszcie Śledczym z Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Marią Ejchart.

"To wyjątkowa okazja, która zdarza się niezwykle rzadko. Wylicytuj spotkanie z Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości – Marią Ejchart w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Zobacz, jak naprawdę wygląda jednostka penitencjarna »od środka»" – czytamy w opisie aukcji.

Aukcja obejmuje spotkanie z Ejchart w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Wizyta odbędzie się pod opieką funkcjonariuszy Służby Więziennej. W pakiecie: możliwość poznania zasad funkcjonowania jednostki penitencjarnej, rozmowę i wspólne zdjęcie z Minister Marią Ejchart, udział uczestnika oraz jednej osoby towarzyszącej.

Organizatorzy przekazali, że dodatkowe koszty związane z realizacją aukcji (np. dojazd) pokrywa zwycięzca.

34. finał WOŚP

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Według danych przekazywanych przez Orkiestrę, do tej pory we wszystkich finałach zebrano łącznie niemal 2,6 miliarda złotych, a do polskich placówek medycznych trafiło blisko 81 tysięcy rozmaitych urządzeń.

Są to olbrzymie i bardzo przydatne środki, choć mitem jest narracja o ratowaniu służby zdrowia przez WOŚP. Dla porównania – luka w systemie ochrony zdrowia przewidziana w ustawie budżetowej na rok 2026 wyniesie 23 miliardy złotych.

