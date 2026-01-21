Kolumbijczyk usiłował zabić Polaka. Sąd wydał wyrok w głośnej sprawie

7 września 2024 roku grupa imigrantów ciężko pobiła na tamtejszej plaży dwóch Polaków. – Sąd uznał Gustavo A. za winnego usiłowania zabójstwa oraz udziału w bójce z udziałem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania obrażeń ciała. Sąd wymierzył mu karę 12 lat pozbawienia wolności – przekazała sędzia Aleksander Brzozowski, rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu, w rozmowie z WP.pl. Ponadto sąd orzekł 20 tys. zł nawiązki na rzecz ofiary.

To sprawa, o której mówiła cała Polska za sprawą filmu. Na nagraniu widać, jak do grupy imigrantów i Polaków podchodzi mężczyzna, który rozbija szklaną butelką, a następnie atakuje nią jednego z Polaków. Dźgnął go w szyję, uszkadzając tętnicę. Mężczyznę cudem udało się uratować.

Kolumbijczycy uniewinnieni. "Obrona konieczna"

Tylko jeden z grupy imigrantów został aresztowany, pozostali to czterej usłyszeli zarzuty pobicia. "Kolejna część aktu oskarżenia dotyczyła trzech innych Kolumbijczyków, którym prokurator zarzucał naruszenie nietykalności Polaka. Sąd jednak orzekł, że mężczyźni działali w celu odparcia ataku realizowanego przez Krzysztofa J. wobec ich kolegi z Argentyny" – czytamy na WP.pl.

– Sąd uznał, że działali w ramach obrony koniecznej, więc zostali uniewinnieni – stwierdził sędzia Aleksander Brzozowski.

Ponadto Kolumbijczyk Diego B. za pobicie Łukasza J. dostał 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz 3 tys. zł grzywny. Do tego Argentyńczyk Luciano O. dostał dwa miesiące więzienia w zawieszeniu na dwa lata za naruszenie nietykalności cielesnej Polaka oraz 1200 zł grzywny.

Prokuratura złożyła apelację do tych wyroków, ale Sąd Apelacyjny w Poznaniu już ją oddalił.

To jednak nie koniec, bo równolegle toczy się sprawa czterech Polaków. Wśród nich jest również ofiara skazanego Gustawo A. Mężczyźnie zarzuca się udział w bójce. Sprawę utrudnia fakt, że jeden z Kolumbijczyków zbiegł, a organy nie znają jego miejsca pobytu.

