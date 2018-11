Ks. Jacek Stryczek przerywa milczenie. Makowski zapowiada najnowsze "Do Rzeczy"

– Ks. Jacek Stryczek przerywa milczenie po reportażu, który opublikował portal Onet.pl. Moja bardzo długa rozmowa dotyczy tego, jak ks. Jacek się dzisiaj czuje, co myśli o tej sprawie, czy chciałby kogoś przeprosić, coś w sobie zmienić? A może czuje się niesłusznie oskarżony i walczy o swoje dobre imię? Myślę, że jest to rozmowa nie tylko o nim samym, ale też o kondycji polskiego Kościoła – mówi Marcin Makowski w zapowiedzi najnowszego numeru "Do Rzeczy", które trafi do kiosków w najbliższy wtorek.