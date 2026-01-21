Papież dostał zaproszenie od Trumpa. Co zrobi Watykan?

O otrzymanym przez Ojca świętego zaproszeniu poinformował w środę sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin.

Papież otrzymał zaproszenie do Rady Pokoju. Watykan: Zgłębiamy tę sprawę

– Prezydent Trump zaprasza różne kraje. Wydaje mi się, że czytałem, że również Włochy zastanawiają się, czy przystąpić do tej inicjatywy – powiedział hierarcha w rozmowie z dziennikarzami, po czym przekazał: "Także my otrzymaliśmy takie zaproszenie". – Papież je otrzymał i zastanawiamy się, co zrobić, zgłębiamy tę sprawę – wyjaśnił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Podkreślił jednocześnie, że jest to "kwestia, która wymaga trochę czasu, by udzielić odpowiedzi".

Przypomnijmy, że Rada Pokoju to najnowsza inicjatywa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Celem nowej organizacji ma być zarządzanie Strefą Gazy. Jej działania mogą jednak wykraczać poza ten obszar.

Nowa organizacja Trumpa. Czym ma być Rada Pokoju?

W skład Rady Pokoju dla Gazy, oprócz Donalda Trumpa jako przewodniczącego, wchodzą również m.in. sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, specjalny wysłannik Waszyngtonu Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner, a także były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. Z doniesień mediów wynika, że zaproszenie do organizacji otrzymało łącznie 49 państw. Wśród nich znalazły się m.in. Polska, Niemcy, Francja, Węgry, Włochy, Ukraina, ale również Rosja, Białoruś i Izrael.

Państwa członkowskie mają być wybierane przez amerykańskiego przywódcę na 3-letnią kadencję, chyba że zapłacą 1 mld dolarów. W takim przypadki otrzymają status stałego członka.

Podpisanie dokumentu założycielskiego nowej organizacji ma nastąpić w czwartek w Davos. W szwajcarskim kurorcie odbywa się obecnie 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego. Tegoroczne wydarzenie zorganizowano pod hasłem "Duch dialogu".

