Serb podejrzany o zbrodnie wojenne zatrzymany. Opuści Polskę

79-latek, który ma serbski i kanadyjski paszport, był poszukiwany przez chorwacki wymiar sprawiedliwości pod zarzutem popełnienia zbrodni wojennych na ludności chorwackiej podczas konfliktu zbrojnego na terenie byłej Jugosławii w 1991 roku. Zatrzymania dokonano na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez Sąd Powiatowy w Zagrzebiu w celu przeprowadzenia postępowania karnego w sprawie zbrodni wojennych przeciwko cywilom, który to czyn zakwalifikowano z artykułu 120 chorwackiego kodeksu karnego.

Żivko Z. był poszukiwany przez organy chorwackiego wymiaru sprawiedliwości w związku z faktem, że w sierpniu, wrześniu i październiku 1991r. w Grubisno Polje w Chorwacji, podczas konfliktu zbrojnego, jako komisarz polityczny oddziału Bilogorski z siedzibą w Velika Peratovica wraz z innymi osobami wydawał rozkazy i osobiście uczestniczył w działaniach, a także wiedział, że jego podwładni działali niezgodnie z prawem pozbawiając wolności, torturując, krzywdząc fizycznie i zabijając cywili, rabując majątek ruchomy, podpalając domy rodzinne oraz budynki handlowe. Jak wskazano, Żivko Z. nie podjął niezbędnych środków w celu zapobieżenia i stłumienia takich nielegalnych działań, akceptując, że podwładni członkowie jego jednostek będą kontynuować proceder.

Brak zgody na ekstradycję do Serbii

Minister sprawiedliwości Waldemar Żyrek nie zgodził się na wydanie podejrzanego Serbii. W dniu zakończenia postępowania ekstradycyjnego, które miało pierwszeństwo przed ENA, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga odwiesił jednak procedurę Europejskiego Nakazu Aresztowania, która została zawieszona na czas rozpatrywania wniosku Belgradu. Tym samym Żivko Z. Pozostał w areszcie na Białołęce.

Jak podaje RMF FM, w czwartek polscy policjanci przewieźli Serba z aresztu na lotnisko Chopina, gdzie został przekazany chorwackim funkcjonariuszom. Następnie, pod ich eskortą, Żivko Z. wyruszy rejsowym samolotem do Zagrzebia.

Mężczyźnie grozi w Chorwacji kara do 20 lat pozbawienia wolności.

