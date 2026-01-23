Wydano ostrzeżenia. "Ogranicz podróże"

IMGW informuje, że w weekend czeka nas dynamiczna pogoda na południu kraju. Pojawi się tam odwilż, a opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz, który przejściowo będzie marznący i powodujący gołoledź.

"Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" – tak brzmi alert RCB, który został rozesłany do osób przebywających na terenie siedmiu województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego i opolskiego.

"Unikaj aktywności na zewnątrz"

W piątek do odbiorców w dwóch województwach rozesłano także alerty RCB, w których Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega przed złą jakością powietrza.

"Uwaga! Dziś (23.01) prognozowana zła jakość powietrza – SMOG (pył zawieszony – PM10). Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń" – wiadomość o takiej treści została wysłana do odbiorców z województw: śląskiego (powiaty: wodzisławski, cieszyński, żywiecki), a także opolskiego (powiaty: Opole, opolski i krapkowicki).

Czym jest i jak działa alert RCB?

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze. Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia alert.