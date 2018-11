"Czeka nas ostra rywalizacja". Bosak: Walka z rządem o Marsz Niepodległości dopiero się rozpoczęła

W rozmowie z serwisem Onet.pl, Krzysztof Bosak przyznał, że kompromis z rządem zawarty był pod pewnym przymusem. – Teraz, gdy obserwuję linię propagandową mediów publicznych, które w dużym stopniu ignorują Marsz Niepodległości organizowany przez nas, jestem mocno zaniepokojony – stwierdził i dodał: "Jak słyszę wypowiedzi ministra Piotra Glińskiego, który proponuje, żeby w przyszłości to państwo przejęło Marsz, to nie napawa mnie to optymizmem".

Wiceprezes Ruchu Narodowego powiedział, iż ma wrażenie, że swego rodzaju walka o Marsz Niepodległości między stroną społeczną a rządem dopiero się rozpoczęła. – Czeka nas ostra rywalizacja – wskazał Bosak.

Pytany o ocenę współpracy z rządem polityk mówi, że jednak pozytywnie. – Wszystko poszło zgodnie z planem. Rozdzielenie Marszu Niepodległości i marszu rządowego buforem, do jakiego doszło w pewnym momencie, było wynikiem uzgodnień organizacyjnych i względów bezpieczeństwa – powiedział.

Czytaj także:

"To szczyt bezczelności i cynizmu przywłaszczać sobie w ten sposób całą imprezę"