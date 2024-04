Bosak nagłaśnia sprawę aktywisty LGBT. "Żadnemu przeciwnikowi tego nie życzę"

Chodzi o Tomasza Szypułę, który trafił z udarem do szpitala, ale nie uzyskał tam należytej pomocy. Mężczyzna znajduje się obecnie stanie krytycznym.

"Dramatyczna historia. Jej bohater to jeden z liderów polskich organizacji LGBT i kandydat partii tęczowej lewicy. Żadnemu przeciwnikowi nie życzę takiego potraktowania! Wszyscy kolejni ministrowie zdrowia i premierzy odpowiadają za to, że coś takiego jest możliwe…" – napisał Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Skandal w warszawskim szpitalu

Sprawę Szypuły opisuje dokładniej jego znajoma Katarzyna Szyniszewska. Z relacji wynika, że mężczyzna dostał w środę udaru. Siostra zabrała go do przychodni, która po poddaniu leków na zbicie ciśnienie odesłała go do domu. Ciśnienie jednak nie spadło.



Karetka zabrała go do Wojskowego Instytutu Medycznego przy Szaserów. "Siostra Tomka walczyła kilkanaście godzin na SOR'ze, żeby przyjeli Tomka na oddział. Lekarz na sorze przerazonej siotrze powiedział, że każdy chciałby się dostać na oddział?!!! Lekarz zasugerował, żeby siostra wzieła Tomka do domu..." – relacjonuje Szyniszewska.

Następnie siostrze udało się wyprosić u lekarki na korytarzu, aby przyjąć Szypułę. Mężczyzna trafił na oddział laryngologiczny. "Mineło wiele godzin, zanim Tomek został objęty profesjonalną pomocą. Stan Tomka jest krytyczny. Leży na Intensywnej Terpii. Nie podaję dalszych szczegółow, ale musimy się modlić o cud i o to Was ogromnie proszę" – napisała.

