"To oskarżenie rzucone całej klasie politycznej". Bosak komentuje start Stanowskiego

Bosak wystąpił w środę w programie "Gość Poranka" w TVP Info. Jednym z tematów rozmowy była zapowiedź startu w wyborach prezydenckich ogłoszona we wtorek przez dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego.

– Oglądałem wczoraj jego "exposé" – potwierdził polityk Konfederacji, który określił wystąpienie twórcy Kanału Zero jako "oskarżenie rzucone w twarz całej klasie politycznej".

twitter

Bosak: Stanowski mówi to samo, co Konfederacja

– Krzysztof Stanowski powiedział w tym "exposé" mniej więcej to, co my mówimy jako Konfederacja. To znaczy, że establishment z tych starych partii politycznych po prostu nie traktuje polityki poważnie, więc my nie powinniśmy traktować poważnie ich – stwierdził prezes Ruchu Narodowego.

W odpowiedzi na te słowa prowadzący rozmowę dziennikarz wyraził "przeczucie, że ten event, cyrk, happening najbardziej zagraża Sławomirowi Mentzenowi".

– Ja byłbym bardzo ostrożny w prognozowaniu. Moim zdaniem Konfederacja ma wyborców, którzy wiedzą, czego chcą. Sądzę, że są bardziej świadomi niż przeciętny wyborca. Natomiast do kogo trafi ta krytyka, którą artykułuje Stanowski, to my jeszcze zobaczymy – ripostował Bosak.

Stanowski rozpoczął zbiórkę podpisów

W środę od rana Kanał Zero emitował transmisję na żywo z rozpoczęcia zbiórki podpisów pod kandydaturą Krzysztofa Stanowskiego.

– Wiemy, że Krzysztof Jakub Stanowski będzie zbierał podpisy przy metrze Centrum. A gdzie jeszcze będą wolontariusze? Mocna ekipa Kanału Zero już wyruszyła w miasto, żeby ich znaleźć. Myślicie, że Stanowski zbierze wymaganą ilość podpisów? – czytamy na profilu kanału na portalu X.

twitter

W mediach społecznościowych kanału pojawiło się wiele nagrań z bezpośrednią relacją z przebiegu zbiórki podpisów. Przypomnijmy, że aby kandydat na urząd Prezydenta RP mógł wystartować w wyborach, musi uzbierać ich sto tysięcy.

twitter

Stanowski: Nie chcę zostać prezydentem

We wtorek o 20:00 na kanale Zero zostało wyemitowane "orędzie" Krzysztofa Stanowskiego.

– Od początku powtarzam i powtórzę jeszcze raz dziś. Chcę zdobyć 100 tysięcy podpisów, aby od środka pokazać wam, jak wygląda kampania wyborcza, jak wygląda kampania prezydencka. Chcę być kandydatem, aby stanąć do debaty w Telewizji Polskiej w likwidacji. Chcę być kandydatem, aby Telewizja Polska w likwidacji zgodnie z obowiązującym prawem wyemitowała spoty przygotowane przez mój komitet wyborczy. Chcę nagrać serię programów, jakiej nie zobaczycie nigdzie indziej. Chcę wam w krzywym zwierciadle pokazać, jak wygląda ten prezydencki wyścig – stwierdził dziennikarz.

Aby nadać przemówieniu charakteru "trollingu", Stanowski wystąpił na tle flag polskich, niemieckich, Unii Europejskiej i NATO.