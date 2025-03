"Eksplozja przestępczości cudzoziemców". Policja odpowiada na słowa Bosaka

W środę na konferencji prasowej w Sejmie Krzysztof Bosak mówił, że mamy w Polsce "eksplozję przestępczości cudzoziemców". – Ten fakt był przez długi czas ukrywany. Przypomnijmy, poprzedni rząd nawet wprowadził wewnętrzne zarządzenia w policji, uniemożliwiające publikowanie narodowości obywatelstwa sprawców przestępstw, często nie były publikowane ich nazwiska. Natomiast nie da się uciekać przed rzeczywistością wiecznie. W ostatnim dniu media przynoszą sensacyjne doniesienia, wyciekające z wewnątrz policji, gdzie narasta frustracja, oficjalnie mówią o tym szefowie związków zawodowych w policji, natomiast nieoficjalnie mówią o tym wszyscy funkcjonariusze policji – powiedział wicemarszałek Sejmu.

Jeden z liderów Konfederacji powołał się na doniesienia "Wydarzeń" Polsatu, według których obcokrajowcy odpowiadają za co 20 popełnione w Polsce przestępstwo, natomiast wśród ściganych za zabójstwo jest to aż 40 proc. – Zbliżamy się do sytuacji, gdzie połowa zabójstw w Polsce to sprawcy cudzoziemskiego pochodzenia. To już jest prawdziwy kryzys, zważywszy na to, że jeszcze kilka lat temu byliśmy dumni, że jesteśmy jednym z państw w Europie, które nie ma ani masowej imigracji obcej kulturowo, (...) ani nie ma problemu z przestępczością cudzoziemców – ostrzegał Bosak. – Siły policji są niewystarczające – podkreślił.

"Cudzoziemcy stanowią niewielki procent"

Oficjalne konto Polskiej Policji na platformie X zareagowało na wypowiedź polityka Konfederacji. "W odniesieniu do poniższej wypowiedzi Pana Marszałka Krzysztofa Bosaka informujemy, że w przypadku zabójstw, podejrzani cudzoziemcy, a więc osoby, którym przedstawiono zarzuty z art. 148 kk., stanowią niewielki procent" – przekazano.

"Poniżej przekazujemy kompleksowe dane:

2020 r. – łącznie 564 podejrzanych (w tym 35 cudzoziemców),

2021 r. – łącznie 557 podejrzanych (w tym 43 cudzoziemców),

2022 r. – łącznie 483 podejrzanych (w tym 29 cudzoziemców),

2023 r. – łącznie 494 podejrzanych (w tym 40 cudzoziemców),

2024 r. – łącznie 452 podejrzanych (w tym 32 cudzoziemców),

2025 r. (styczeń-luty) – łącznie 65 podejrzanych (w tym 2 cudzoziemców)" – czytamy.

"Policjanci każdego dnia pełniąc służbę, dbają o bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Podawanie nieprawdziwych informacji wprowadza opinię publiczną w błąd, przyczynia się do spadku poczucia bezpieczeństwa i podważa codzienną ciężką pracę polskich policjantów" – oświadczyła policja.

