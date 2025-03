Koalicja forsuje nowelizację kodeksu karnego. PiS: Próba wyselekcjonowanej cenzury

Chodzi projekt dotyczący zmian w kodeksie karnym poprzez rozszerzenie ochrony przed tzw. mową nienawiści i tzw. przestępstwami z nienawiści, które motywowane są dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć i orientację seksualną poprzez uzupełnienie katalogu okoliczności obciążających.

Schreiber: Chodzi o cenzurę osób, które mają inne zdanie

Poseł Łukasz Schreiber wyraził stanowisko PiS, że celem projektodawców nie jest zwalczanie hejtu tylko eliminowanie głosów, które nie podobają się rządzącym.

– Chodzi o to, żeby uczynić sobie wybiórczą, ideologiczną pałkę po to, by próbować za pomocą tych szkodliwych przepisów uderzać w osoby, które mają inne zdanie, inne poglądy niż obecnie większość rządząca – mówił parlamentarzysta.

– Klub PiS będzie przeciwko temu fatalnemu projektowi, tej próbie wyselekcjonowanej cenzury, którą próbuje wprowadzać większość rządząca – oznajmił Schreiber.

Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o odrzucenie projektu. Jeśli tak się nie stanie, przedłożył kilka poprawek.

Konfederacja i PiS przeciwko zmianom w kodeksie karnym

19 grudnia uzasadnienie projektu przedstawił wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Inicjatywie mocno sprzeciwiają się PiS i Konfederacja. W swoim wystąpieniu poseł Sebastian Kaleta z klubu PiS przekonywał, że propozycja, choć nazywana jest przez rządzących "projektem walki z mową nienawiści", w istocie jest to "projekt wprowadzający cenzurę albo walkę z wolnością słowa".

Sprzeciw wobec ustawy cenzorskiej wyraziła także Karina Bosak. – Pomysł, by regulować debatę kodeksem karnym jest zamiarem brutalnym i tworzy z prokuratury faktyczną policję myśli – mówiła podczas wystąpienia w Sejmie, podkreślając, że debata musi być wolna i otwarta, a nie regulowana, a nie kryminalizować poglądy niepoprawne politycznie. Bosak ostrzegła, że proponowane przez rząd rozszerzenie będzie „narzędziem opresji dla wolności słowa każdego – na ulicy, w prasie, w mediach, na uczelniach, w sieci i w szkołach”. Poseł wyraziła ocenę, że w istocie chodzi o "wpisanie lewicowych poglądów do prawa i angażowanie aparatu ściągania do wymuszania ich na całym społeczeństwie".

Sankcja karna za wyrażanie poglądów czy faktów niezgodnych z lewicowymi ideami?

Przed ustanawianiem w porządku prawnym tego typu norm ostrzegają politycy Konfederacji, podkreślając, że w debacie publicznej musi być zagwarantowana wolność słowa. – Co to jest mowa nienawiści? Tradycja języka polskiego nie zna takiego określenia. (…) Wiadomo, co to jest pomówienie, zniesławienie, obraza, obrażanie itd. Nie wiadomo natomiast, co to jest mowa nienawiści, więc to będzie musiał ktoś zdefiniować i zdefiniują to oczywiście politycy i urzędnicy – argumentował poseł Konrad Berkowicz.

– W praktyce oznacza to nic innego, jak ściganie karne za wyrażanie poglądów niezgodnych z określoną ideologią, która jest bliska nowej koalicji. [...] To jest oczywista cenzura, oczywisty atak na wolność słowa i oczywisty, pełzający totalizm – powiedział Berkowicz.

– Debata musi być wolna. Żeby wszystkie głosy "za" i głosu "sprzeciwu" mogły w niej swobodnie wybrzmieć. Żeby ludzie nie musieli bać się więzienia, wyrzucenia z uczelni, czy z pracy – mówiła poseł Karina Bosak. Witold Tumanowicz wyraził nadzieję, że w Sejmie znajdzie się większość, żeby zablokować tak skrajny projekt ustawy.

