Bosak: Nikt w Europie ani w USA nie jest na gotowy, żeby wysłać wojska na Ukrainę

Trwają przygotowania do rozpoczęcia negocjacji pokojowych na Ukrainie. Kijów i Waszyngton uzgodniły treść umowy o minerałach, która ma otworzyć drogę do dyskusji na temat amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Z kolei Rosja, jak wskazują zachodni analitycy, nie zamierza rezygnować z terytorialnych zdobyczy a obszarze Donbasu.

Jak podkreślił wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, proces negocjacji pokojowych może rozciągnąć się na miesiące lub nawet lata. – Wszyscy doskonale sobie zdają z tego sprawę – powiedział.

Umowa ws. minerałów

Polityk Konfederacji, odnosząc się do kwestii umowy w sprawie minerałów, wskazał, że w jej zapisach raczej nie znalazły się kwestie gwarancji bezpieczeństwa. Trump chce je wykorzystać w polityce wewnętrznej.

– Wydaję mi się, że to jest raczej coś, co prezydent Trump będzie miał pokazać swoim wyborcom, żeby pokazać: proszę bardzo, ja robię takie szybkie deale. Jestem taki skuteczny, efektywnym, ten śpiący Joe Biden wytracał nasze zasoby za nic, a ja pozyskałem tutaj zasoby naturalne. W rzeczywistości wydaję mi się, że tempo wynegocjowania tej umowy wskazuje, że to będzie raczej umowa polityczna niż mająca jakiekolwiek szczegółowe znaczenie prawne – stwierdził Bosak.

Polityk Konfederacji wskazał, że Ukraina nie powinna robić sobie wielkich nadziei związanych z przystąpieniem do NATO. Przypomniał, że w tej sprawie istnieje rzadko spotykany konsensu między Demokratami a Republikanami.

– To się nie zmieni dlatego, że pan Zełenski przyjedzie do Waszyngtonu. W związku, z czym członkostwo w NATO [dla Ukrainy – przyp. red.] nie było na stole i powiedzenie, że go nie ma na stole, nic nie zmienia. Każdy dobrze zorientowany w świecie dyplomacji polityki obronnej to wie – wskazał.

