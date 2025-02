Na co umówiła się Ukraina z USA. Opublikowano treść porozumienia w sprawie minerałów

"W ostatnich dniach ukraińskiemu zespołowi negocjacyjnemu udało się całkowicie zmienić ton dokumentu w porównaniu z wieloma poprzednimi propozycjami USA. Umowa w obecnej wersji nie tylko da Trumpowi okazję do mówienia o jego zdolności do szybkiego osiągania porozumień, ale także naprawdę pomoże w międzynarodowej stabilności. A co najważniejsze, jest również korzystny dla Ukrainy” – czytamy w materiale.

W dokumencie stwierdzono, że Stany Zjednoczone i Ukraina "uznają wkład, jaki Ukraina wniosła”, rezygnując z trzeciego co do wielkości arsenału nuklearnego na świecie, na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. Ponadto obie strony zawierają umowę w sprawie Funduszu Odbudowy "w celu pogłębienia partnerstwa”.

"Bardziej szczegółowe warunki dotyczące zarządzania i funkcjonowania Funduszu zostaną określone w kolejnej umowie (Umowa o Funduszu), która zostanie wynegocjowana bezpośrednio po zawarciu niniejszej Umowy Dwustronnej” – piszą dziennikarze.

Szczegóły umowy Ukrainy z USA

Ciekawym szczegółem jest ustalenie maksymalnego procentu udziałów kapitałowych i finansowych Funduszu, które będą należeć do rządu USA, a także uprawnień przedstawicieli władz amerykańskich. Nastąpi to po podjęciu pewnych decyzji. Fundusz będzie zbierał i reinwestował dochody z przyszłego wydobycia ukraińskich zasobów naturalnych "niezależnie od tego, czy są one bezpośrednią czy pośrednią własnością państwa ukraińskiego”.

Umowa stanowi również, że Ukraina będzie przekazywać na rzecz Funduszu 50 procent wszystkich przychodów z przyszłego wydobycia surowców mineralnych. Dotyczy to w szczególności ropy naftowej i gazu ziemnego. Chodzi tu o przyszłe źródła dochodu. Nie dotyczy to dochodów bieżących, które są już wliczane do dochodów ogólnych budżetu Ukrainy.

"Wpłaty na Fundusz będą reinwestowane przynajmniej raz w roku na Ukrainie w celu wspierania bezpieczeństwa, obronności i dobrobytu Ukrainy, zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami Umowy o Funduszu” – czytamy w dokumencie.

Stany Zjednoczone ze swej strony zapewnią długoterminowe zobowiązania finansowe na rzecz rozwoju Ukrainy. Poinformowano również, że umowa będzie zawierać odpowiednie oświadczenia i gwarancje mające na celu zapewnienie wywiązania się przez Ukrainę z istniejących zobowiązań wobec krajów trzecich.

Uczestnicy umowy "będą dążyć do unikania konfliktów” ze zobowiązaniami Ukrainy w ramach integracji z UE lub ze zobowiązaniami wynikającymi z umów z różnymi międzynarodowymi organizacjami finansowymi i oficjalnymi wierzycielami.

Dziesiąty, przedostatni punkt umowy stanowi, że zarówno niniejsza umowa dwustronna, jak i przyszła umowa o Funduszu będą stanowić "integralne elementy architektury” umów, a także konkretne kroki mające na celu wzmocnienie "gospodarczo bezpiecznej równowagi” i trwałego pokoju.

