Umowa USA-Ukraina. Jest ostateczna wersja

Premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział, że Kijów nie rozważa podpisania umowy o wydobyciu minerałów ze Stanami Zjednoczonymi bez powiązania jej z gwarancjami bezpieczeństwa. Zostało to już uwzględnione w projekcie umowy.

Szmyhal przekazał że Ukraina i Stany Zjednoczone przygotowały projekt umowy o współpracy gospodarczej i jest to wstępne porozumienie w sprawie utworzenia funduszu inwestycyjnego na rzecz odbudowy Ukrainy. – Nie rozważamy podpisania żadnych umów bez gwarancji bezpieczeństwa. Ta umowa jest bezpośrednio związana z gwarancjami bezpieczeństwa. Ani prezydent Ukrainy, ani rząd Ukrainy nie będą rozpatrywać tej umowy i jej podpisania w oderwaniu od gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy – zapewnił.

Kluczowy paragraf nr 10

Paragraf nr 10 mówi, że "umowa o funduszu jest integralnym elementem architektury umów dwustronnych i wielostronnych, a także wprowadza konkretne kroki w celu ustanowienia trwałego pokoju, wzmocnienia stabilności gospodarczej i bezpieczeństw".

Portal Europejska Prawda ujawnia, że paragraf 10 dokumentu stanowi: "Niniejsza Umowa Dwustronna i Umowa o Funduszu będą stanowić integralne elementy architektury umów dwustronnych i wielostronnych, a także konkretne kroki w celu ustanowienia trwałego pokoju, wzmocnienia odporności gospodarczej i bezpieczeństwa oraz odzwierciedlenia celów określonych w preambule niniejszej Umowy Dwustronnej".

"Rząd USA popiera wysiłki Ukrainy zmierzające do osiągnięcia gwarancji bezpieczeństwa wymaganych do stworzenia długoterminowego pokoju. Uczestnicy będą dążyć do zidentyfikowania wszelkich kroków wymaganych do ochrony wzajemnych inwestycji zgodnie z opisem w Umowie o Funduszu" – dodano.

Ukraiński rząd ma zatwierdzić ostateczny projekt umowy jeszcze w środę.

Czytaj też:

Przyszłość Ukrainy bez złudzeń. "Tylko do lata"Czytaj też:

"Bez komentarza". Kreml odrzuca pomysł Trumpa