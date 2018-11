Polacy wybrali książkę stulecia! Plebiscyt radiowej Trójki rozstrzygnięty

Oprócz książki Stanisława Lema, w pierwszej dziesiątce najważniejszych dzieł polskiej literatury opublikowanych po 1918 roku, znalazły się takie tytuły, jak: „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza, „Pan Cogito” Zbigniewa Herberta, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Wiersze” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, „Tango” Sławomira Mrożka,, „Medaliony” Zofii Nałkowskiej oraz „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej.

– To, oczywiście, nie jest żaden nowy kanon tylko zabawa dla słuchaczy. Przede wszystkim cieszy nas, że tak licznie wzięli udział w plebiscycie. Co jest tym cenniejsze, że żyjemy w czasach gdy ponad 60 procent Polaków w ogóle nie czyta książek – podkreśla Mariusz Cieślik, zastępca dyrektora Programu 3 Polskiego Radia i pomysłodawca akcji. – Jeśli uznamy to za swoisty sondaż popularności to zwycięstwo Lema mnie nie zaskakuje. To pisarz wciąż kochany przez czytelników. Ale już drugie miejsce „Innego świata” Herlinga-Grudzińskiego pokazuje, że nasi słuchacze rozumieją wagę tego świadectwa. Podobnie jak rangę dorobku Gombrowicza, Schulza czy Herberta – dodaje Cieślik.

Do przygotowania listy najważniejszych polskich książek napisanych po 1918 roku, spośród których słuchacze dokonywali wyboru, organizatorzy zaprosili wybitnych literaturoznawców: Macieja Urbanowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krzysztofa Dybciaka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dariusza Nowackiego z Uniwersytetu Śląskiego, dyrektora warszawskiego Muzeum Literatury i wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego Jarosława Klejnockiego oraz Krzysztofa Koehlera – dyrektora programowego Instytutu Książki.

Eksperci zaproponowali łącznie 100 publikacji, które radiowa Trójka przedstawiała na swojej antenie w cyklu „100 książek na stulecie Niepodległości”. W głosowaniu, które trwało od 18 września do 11 listopada, oddano ponad 21 tys. głosów.

Projekt został przygotowany we współpracy z Instytutem Książki.