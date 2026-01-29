"To jest oplucie milionów Polaków". Czarnek mówi o "ohydnym skandalu"

Prezydent Karol Nawrocki wziął we wtorek udział w obchodach 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Podczas obchodów doszło z winy organizatorów do skandalu, o którym informował na antenie Radia Wnet prezydencki minister Wojciech Kolarski.

– Prezydent Rzeczypospolitej, głowa państwa, prezydent Karol Nawrocki, który uczestniczył w tej uroczystości poprzez prowadzącego nie został zauważony. To sytuacja kuriozalna, a proszę wierzyć, że jako prezydentki minister, który w jedenasty rok pełni ministerialną służbę, z taką sytuacją się nigdy nie spotkałem – przyznał.

Skandal w Auschwizt. Czarnek: Ten ohydny skandal będzie rozliczony

Sytuację skomentował również Przemysław Czarnek. Były minister edukacji obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do niej w nagraniu, opublikowanym na platformie X.

Polityk ocenił, że poziom kompromitacji tej władzy, tego rządu jest coraz wyższy. Według niego, mieliśmy do czynienia ze skandalem.

– Otóż doktor Karol Nawrocki nie został poproszony o głos, ale nie został także przywitany. To jest oplucie milionów Polaków, którzy oddali głos na Karola Nawrockiego i wybrali go na prezydenta RP. Ten skandal, ohydny skandal, będzie rozliczony – podkreślił.

Były minister edukacji zasugerował w swoim nagraniu, że muzeum w Oświęcimiu "powinno być finansowane w całości przez Niemców", zaś "kopia tego muzeum powinna być dzisiaj w Berlinie". – A nie jakiś pomnik czy kamień z napisami, że to Niemcy wywołali II wojnę światową – podsumował.

Przypomnijmy, że wystąpieniu wygłoszonym podczas obchodów 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie podkreślał znaczenie pamięci historycznej oraz odpowiedzialność państwa polskiego za strzeżenie prawdy o niemieckich zbrodniach i ich ofiarach. – Jesteśmy dziś w drodze pamięci i prawdy historycznej – mówił prezydent.