Zuchwały napad w Krakowie. Złodzieje uciekli ze złotą biżuterią

Skradzione kosztowności mogą być warte nawet 300 tysięcy euro. Jak podaje serwis RMF FM, poszkodowani to dwaj obywateli Turcji, którzy do Polski przyjechali tylko na kilka dni, na Targi Jubilerskie odbywające się w hali EXPO Kraków.

Jak potwierdza policja, do kradzieży doszło dzisiaj rano – około godziny 8, na ulicy Bratysławskiej, przed jednym z hoteli. – W pewnym momencie, do dwóch obywateli Turcji, podjechało dwoma samochodami czterech sprawców. Sprawcy zadali ofiarom kilka ciosów i odebrali im walizki, które wrzucili do samochodów. Następnie jeden z samochodów porzucili na sąsiedniej ulicy – relacjonuje Sebastian Gleń z małopolskiej policji.

Przez kilka godzin policja szukała sprawców uciekających drugim samochodem. Jak podaje dalej RMF FM, przed godziną 15 służbom udało się odnaleźć samochód, który obecnie jest badany przez specjalistów. Sprawdzany jest także monitoring z okolic miejsca, gdzie znaleziono pojazd.

Okradzeni obcokrajowcy znajdują się w szpitalu, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.