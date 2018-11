Ziemkiewicz: Mam nadzieję, że zobaczę Tuska w więzieniu

– Określiłbym postawę Donalda Tuska „nie chciałbym, ale trochę mnie kusi”. Obawia się, że przegra wybory. On powinien iść do pudła i mam nadzieję, że w więzieniu go zobaczę – powiedział w Telewizji Republika publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

Ziemkiewicz odniósł się m.in. do tegorocznego Marszu Niepodległości oraz reakcji Hanny Gronkiewicz-Waltz. – Pani Gronkiewicz-Waltz chyba też się gdzieś zatrzasnęła. Mówiła, że jak tylko jedną racę zobaczy… Tak wielka mobilizacja nie pozwoliła na jakiekolwiek prowokacje. Wrogom ręce opadły, kiedy zobaczono ogrom marszu. Groteskowość i kretynizm tej sytuacji jest porażający. Ćwierć miliona faszystów idzie i żadnej szyby nie zbije? – mówił. Publicysta "Do Rzeczy" ocenił także nowego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W jego ocenie, to "postać mało poważna, figurant". – Będzie jeździł po świecie jak Robert Biedroń. Rzeczywistą władzę będzie tu sprawował Marcin Kierwiński – dodał.