Oto najpopularniejsze imiona dzieci w Polsce. Najnowszy ranking

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, wśród dziewczynek na pierwszym miejscu znalazła się Zofia, która od kilku lat nie schodzi z czołówki zestawień. Kolejne miejsca zajęły Zuzanna i Maja, a w dalszej części rankingu znalazły się m.in. Laura, Hanna, Julia, Oliwia, Pola, Alicja i Emilia. Lista potwierdza, że popularne są imiona klasyczne, krótkie i łatwe do wymówienia.

W rankingu imion męskich liderem pozostał Nikodem. Tuż za nim uplasowali się Antoni i Leon, które również od lat cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Jan, Aleksander, Franciszek, Ignacy, Stanisław, Jakub i Mikołaj. Podobnie jak w przypadku dziewczynek, dominują imiona o tradycyjnym brzmieniu.

Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w drugiej połowie 2025 roku

Ministerstwo zwraca uwagę, że wybory rodziców są stosunkowo stabilne, a zmiany w rankingach mają raczej charakter kosmetyczny. Dane pokazują też, że coraz częściej nadawane są drugie imiona, wśród których najpopularniejsze to Maria i Anna dla dziewczynek oraz Jan i Piotr dla chłopców.

MC zwraca uwagę, że popularność niektórych imion często wiąże się z filmami, serialami lub postaciami w przestrzeni publicznej. "Warto pamiętać, że imię będzie towarzyszyć dziecku przez całe życie, dlatego decyzja o jego wyborze powinna być dobrze przemyślana" – napisano w komunikacie.

Z tych danych można korzystać bezpłatnie

Resort przypomina, że pełne zestawienie i szczegółowe statystyki można znaleźć na portalu dane.gov.pl. Serwis udostępnia ponad 550 tys. zestawów danych od blisko 6 tys. dostawców. Są one dostępne dla każdego. Można z nich korzystać bezpłatnie, również do celów komercyjnych.

Portal dane.gov.pl to nie tylko rankingi imion. MC zapewnia, że znajdziemy tam m.in. dane z obszarów takich jak edukacja, kultura, sport, nauka i technologia oraz informacje regionalne.

