Wykolejenie pociągu pod Warszawą. Wagony spadły z nasypu

Pociąg towarowy relacji Szczecin-Chełm wykoleił się ok. godz. 1:00 w nocy z poniedziałku na wtorek (3 lutego) w okolicach miejscowości Jaroszowa Wola (powiat piaseczyński) na Mazowszu.

Wykoleiło się osiem wagonów, dwa z nich spadły z nasypu. Nie ma informacji o ofiarach.

Łukasz Darmofalski ze straży pożarnej w Piasecznie przekazał TVN24, że trwają obecnie prace związane z przygotowaniem do odholowania tej części pociągu, która nie uległa wykolejeniu oraz drugiego pociągu, który zatrzymał się na przeciwległym torze.

Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane, ustala je specjalna komisja.

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański stwierdził w rozmowie z RMF FM, że prawdopodobną przyczyną była awaria sieci trakcyjnej spowodowana niską temperaturą.

Wykolejenie miało miejsce na trasie, którą poruszają się tylko pociągi towarowe. Utrudnienia nie powinny wpłynąć na ruch pasażerski.

Czytaj też:

Pijany sędzia spowodował kolizję. Miał prawie dwa promile