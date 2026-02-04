Większość Polaków otrzymała taką wiadomość. Nowy alert RCB
Kraj

Większość Polaków otrzymała taką wiadomość. Nowy alert RCB

Dodano: 
Gołoledź, zdjęcie ilustracyjne
Gołoledź, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Wikimedia Commons
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało alert dla większości kraju. Ostrzega przed marznącymi opadami deszczu i gołoledzią.

"Uwaga! Dziś i jutro (04/05.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" – alert RCB o takiej treści został wysłany do odbiorców na terenie województw:

  • zachodniopomorskiego;
  • pomorskiego;
  • warmińsko-mazurskiego;
  • podlaskiego;
  • lubuskiego;
  • wielkopolskiego;
  • kujawsko-pomorskiego;
  • mazowieckiego;
  • łódzkiego;
  • świętokrzyskiego (powiaty: konecki, skarżyski);
  • lubelskiego (powiaty: bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski);
  • dolnośląskiego (powiaty: głogowski, górowski, lubiński, milicki, oleśnicki, polkowicki, trzebnicki, wołowski).

Komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

"Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa: sprawdzaj aktualne ostrzeżenia pogodowe oraz komunikaty służb; ogranicz poruszanie się pieszo i samochodem do sytuacji koniecznych; załóż obuwie z dobrą przyczepnością, unikaj gładkich podeszw; chodź wolno i ostrożnie, stawiając krótkie kroki i utrzymując równowagę; unikaj chodzenia po zamarzniętych chodnikach i rampach – wybieraj odśnieżone lub posypane trasy; wychodząc z budynków, uważaj na oblodzone schody i podjazdy; nie przechodź pod budynkami, z których mogą spadać sople lub oblodzone nawisy; jeżeli prowadzisz pojazd, zmniejsz prędkość i zwiększ dystans hamowania; unikaj gwałtownych manewrów kierownicą, hamowania i przyspieszania; zabezpiecz posesję: posypuj piaskiem lub solą chodniki, schody i podjazdy; informuj bliskich o trasie i przewidywanym czasie dotarcia, jeśli przemieszczasz się w trudnych warunkach; w razie wypadku lub zauważenia zagrożenia informuj odpowiednie służby" – czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Czym jest i jak działa alert RCB?

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze. Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Czytaj także