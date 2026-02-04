Większość Polaków otrzymała taką wiadomość. Nowy alert RCB

"Uwaga! Dziś i jutro (04/05.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" – alert RCB o takiej treści został wysłany do odbiorców na terenie województw:
- zachodniopomorskiego;
- pomorskiego;
- warmińsko-mazurskiego;
- podlaskiego;
- lubuskiego;
- wielkopolskiego;
- kujawsko-pomorskiego;
- mazowieckiego;
- łódzkiego;
- świętokrzyskiego (powiaty: konecki, skarżyski);
- lubelskiego (powiaty: bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski);
- dolnośląskiego (powiaty: głogowski, górowski, lubiński, milicki, oleśnicki, polkowicki, trzebnicki, wołowski).
Komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
"Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa: sprawdzaj aktualne ostrzeżenia pogodowe oraz komunikaty służb; ogranicz poruszanie się pieszo i samochodem do sytuacji koniecznych; załóż obuwie z dobrą przyczepnością, unikaj gładkich podeszw; chodź wolno i ostrożnie, stawiając krótkie kroki i utrzymując równowagę; unikaj chodzenia po zamarzniętych chodnikach i rampach – wybieraj odśnieżone lub posypane trasy; wychodząc z budynków, uważaj na oblodzone schody i podjazdy; nie przechodź pod budynkami, z których mogą spadać sople lub oblodzone nawisy; jeżeli prowadzisz pojazd, zmniejsz prędkość i zwiększ dystans hamowania; unikaj gwałtownych manewrów kierownicą, hamowania i przyspieszania; zabezpiecz posesję: posypuj piaskiem lub solą chodniki, schody i podjazdy; informuj bliskich o trasie i przewidywanym czasie dotarcia, jeśli przemieszczasz się w trudnych warunkach; w razie wypadku lub zauważenia zagrożenia informuj odpowiednie służby" – czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Czym jest i jak działa alert RCB?
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze. Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich.
