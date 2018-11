Nowy radny PiS spowodował kolizję. Był pod wpływem alkoholu, jutro złoży mandat

Do zdarzenia doszło w piątek po południu. Radny PiS wjechał samochodem w ogrodzenie jednej z posesji w Radomsku. Jej gospodarz był akurat w domu i zadzwonił po policję. Okazało się, że Wiesława K. miał prawie 0,9 promila we krwi. Mężczyznę zabrano do szpitala, gdzie trzykrotnie zbadano mu krew.

Radny tłumaczył, że przed kolizją wziął leki na walkę z krwiakiem, a później wypił niewielką ilość alkoholu. Jak dodał, do przejechania samochodem miał jedynie ok. 300 metrów. Wiesław K. tego samego dnia poinformował zarząd regionalny PiS, że złoży wniosek o rezygnację z mandatu radnego, jednak nie w związku z kolizją, a przez chorobę. Mężczyzna stwierdził, że w sądzie przedstawi dokumentację lekarską i wyraził nadzieję, że otrzyma łagodny wyrok.

Wiesław K. był w przeszłości prezesem PGK, pełnił też obowiązki prezydenta Radomska, gdzie zastąpił Annę Milczanowską, gdy ta została posłanką PiS.